Unas pozas donde bañarse en soledad

En el aparcamiento de la garganta Vadillo, un hombre pide al conductor que le salve de subir la empinada cuesta que debe ganar para llegar al pueblo. Y en ese viaje de dos minutos para acercarle a casa, va apuntando algunas buenas claves. Por ejemplo: que el agua de la piscina natural está este año un poco verde y por eso la gente se baña menos, y que la han vaciado ya una vez en junio y otra por las fiestas de julio, y que una tercera a estas alturas del verano igual sería mucha tela, aunque desde que le cambiaron el suelo es mucho más fácil limpiarla. Él, añade, no se refresca ahí, en esa piscina natural que el Ayuntamiento acicala cada verano y se nota, que ese color verde de las barandillas y ese azul intenso de las escaleras no los regalan. «Yo –dice el hombre desde el asiento trasero y con la mano sobre su mochila del Decahtlon– prefiero los charcos». ¿Le gusta el de la Herrera? «En ese me baño en junio y en septiembre, en julio y agosto, no se por qué pero prefiero otros», desvela el acompañante inesperado, que apareció junto a la ventanilla del coche tras salir como de la nada. Quizás venía del chiringuito, que tiene una terraza techada que es verla y automáticamente insufla unas enormes ganas de olvidar la excursión garganta arriba y sentarse a pedir la cerveza más fría que tengan.

Losar de La Vera, el pueblo de los setos recortados en plan artista abrazando la travesía. Y el de otras muchas cosas buenas. Entre ellas, la garganta Vadillo, un referente de esta comarca cacereña que cada vez está más de moda entre los madrileños. Por muchos motivos, entre otros porque la tienen a poco más de dos horas de la capital por autovía conduciendo a velocidad legal.

En esta esquina del mapa extremeño se come de lujo, y muchas noches hay que ponerse la rebeca, que es una de las palabras fetiche del verano extremeño allí donde tiene sentido pronunciarla, que es mayormente en casi ningún sitio. La manga larga es poesía para las noches extremeñas de agosto, pero aquí hay también otros atractivos para estas fechas, uno de ellos el agua, este verano bastante menos, eso sí. Esta escasez se nota en la propia piscina natural de la garganta Vadillo, un vaso de buen tamaño con una pequeña zona de césped y una curiosa piscina para niños en forma de guitarra y con un dálmata de mármol.

Aguas arriba de la piscina están las pozas, aunque conviene asumir que el camino que lleva hasta ellas no es apto para todos los públicos. Discurre pegado a la orilla, obliga a vigilar cada pisada y en algunos tramos a sujetarse a una cadena anclada a las rocas. El más famoso de estos charcos es el de la Herrera, que un jueves de la segunda quincena de agosto a las ocho de la tarde está vacío. Para disfrutar de un sitio así, en un paraje como este, solo hace falta un bañador. E igual ni eso.

