La posproducción de la procesión

Producir es divertido por creativo. Un cumpleaños, por ejemplo, exige salir a comprar los aperitivos y la tarta, las bebidas y las servilletas de papel. Te lo pasas bien decidiendo si pones aceitunas machadas o rellenas, escogiendo el vino, dudando entre la tarta de yema y nata o la de bizcocho y merengue. Colocas las mesas, pinchas las velas, distribuyes los platos... Y comes, y ríes, y bebes, y soplas las velas, y más risas, y las despedidas, y os quedáis solos y entonces aparece ella: la maldita posproducción.

Puedes acometer la posproducción esa misma noche o dejarla para el día siguiente, pero será igual de pesada e insoportable. Recogerlo todo, tirar, fregar, colocar. Posproducir es muy aburrido, no suscita la menor ilusión, no anima a soñar en absoluto y agota. Pero es imprescindible: si no posproduces, no habrá más cumpleaños.

En los estudios de arte dramático o cine, hay una asignatura llamada Producción que enseña a poner en pie un espectáculo, pero no se detiene tanto en la posproducción porque esa parte no es creativa, aunque es ahí donde se demuestra si funciona una compañía, una productora.. Y también un ayuntamiento, una familia, un varón.

Lo de los hombres en la cocina es un ejemplo de la importancia de la posproducción. El varón cocinillas clásico se mete entre fogones el domingo por la mañana dispuesto a preparar el último invento sofisticado del chef de moda y su pareja se echa a temblar porque sabe que producir va a producir mucho, pero que la posproducción, o sea, quitar la grasa, las manchas y las salpicaduras miles va a ser tarea tan ardua como desesperante. ¿Aunque cómo coartar la creatividad del productor?

En Semana Santa, asistimos a uno de los casos de producción y posproducción más ejemplares que conozco. Las cofradías, tras tantos años produciendo procesiones, son una organización eficacísima.

Hace diez días, se celebró en Cáceres una pasión viviente que exigía la participación de más de 200 personas y la instalación de varios escenarios en los que ardían braseros y pebeteros, iluminaban focos, había mapping, megafonía, mobiliario, plataformas. Era toda una lección de posproducción ver trabajar a los voluntarios del espectáculo, que, según acababa una escena, ya estaban recogiendo cables, mesas, colgaduras, muebles, estandartes, plataformas de muchos kilos. Después, colocaban túnicas y coronas de espinas, velos, alpargatas, turbantes. Todo en su sitio, todo perfectamente etiquetado y apilado.

La Semana Santa es un caso único de producción y posproducción popular. Todo está previsto en los pueblos y ciudades de Extremadura para que no fallen los hermanos de carga, los itinerarios, la recogida, el almacenamiento, la limpieza. En las cofradías, tienen tan asumido el engranaje de funcionamiento que todo va sobre ruedas menos los pasos. Y ahí aparece otro caso de organización ejemplar: conseguir que todo esté preparado para cargar con las imágenes.

El jueves, salió en Cáceres la Sagrada Cena: 2.000 kilos que deben cargar 120 hermanos en dos tandas, o sea, unos 36 kilos por hombro y espalda. Pero a veces no hay 120 hermanos para llevar la Sagrada Cena en dos turnos. A veces, en vez de cargar con 36 kilos, cargan con 50. Pero no importa. Cargan, se destrozan la espalda, quedan agotados y, al recogerse la procesión, posproducen como el que más.

Hace diez días, cuando sus organizadores acabaron de posproducir la Pasión Viviente, cerré el edificio donde trabajo y me fui a casa. La parte antigua de Cáceres estaba en silencio, no pasaba nadie excepto una pareja. Ella era de Cartagena y él, de Madrid. Me preguntaron si en el casco monumental vivía gente. Me dijeron que venían desde la Plaza Mayor, a través de Santa María e iban hacia San Mateo. Les fui detallando el uso de cada palacio de su recorrido: episcopado, diputación, fundaciones, educación, ejército, municipalidad, museos, hoteles, monjas, consulado, frailes y un par de familias. La maquinaria de una ciudad, de una región donde si todo funcionara como la producción y la posproducción de la Semana Santa, seríamos imparables.