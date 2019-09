Seamos positivos

EL final... del verano. llegó. y tú volverás. ¡Ah, qué lejos quedan ya los lamentos musicales del Dúo Dinámico!, mas ¡cuán eternos en su contenido!. Sí, así son las cosas. Tanto esperar, soñar y preparar el tiempo estival y, como todo lo bueno -y, afortunadamente, lo malo también-, ya se acabó. Atrás quedaron los pantalones pesqueros y las sandalias 'Jesucristo'. Atrás el mar y sus saladas promesas de noches frescas y estrellas fugaces. Atrás tantas ilusiones y deseos que, probablemente, un año más tampoco llegaron a cumplirse.

Las vacaciones son historia, pero si esta mañana al oír el casi olvidado 'rinrineo' del despertador ha sentido una punzada de tristeza, un amago de depresión o una amenaza de ansiedad invernal, piense que no es para tanto. Que septiembre y sus fascículos también tienen cosas positivas y que, en definitiva, el que no se anima es, fundamentalmente, porque no quiere. Así que paremos un segundo para invocar lo bueno que este mes guarda para regalarnos.

Por ejemplo, la vuelta. La vuelta a casa, con sus ruidos y sus rincones y ese sofá donde nuestra anatomía tiene el hueco exacto moldeado. A nuestro colchón y sus mañanas de cinco minutos más, esos que saben mejor cuanto más temprano se conceden. La vuelta a la rutina y sus horarios que, aunque impuestos, nos evitan la constante obligación de decidir y la pesadumbre de no saber si habremos elegido lo mejor. A partir de ahora ya no hay opción, bastante tenemos con encajar trabajo, gimnasio, extraescolares y tareas. La vuelta de los amigos de invierno, de los que el verano nos ha separado, cómplices y refugio de las tardes frías y cortas y de los domingos de hoguera. Vuelta a la cuchara, a la tele en familia y a glorificar los sábados y fiestas de guardar, porque en la desidia estival con todos los días iguales se pierde la ilusión por los fines de semana. Y, sobre todo, volver a tener derecho a quejarnos de lo dura que es la vida porque con un mojito en la playa, por muy merecido y efímero que sea, quejarse no es -moralmente hablando- lo mismo.