«Hay que hacer lo posible para que convivan los dos relatos»

La responsable de que vengan las reliquias de Hernán Cortés a Extremadura es Matilde Muro Castillo, presidenta de la Unión de Bibliófilos Extremeños (UBEx). Conquista o masacre, la estudiosa prefiere ser aséptica al opinar y, aunque no elude que existe una polémica, también cree que ... Medellín debe aprovechar mejor que allí nació una de las personas más influyentes de la historia. Tras participar decisivamente en la llegada de sus reliquias a Extremadura, ahora espera que estas se muestren en su ciudad natal y esto sirva para conocer mejor al país mexicano.

– ¿Es posible que convivan los dos relatos sobre la conquista de América?

– Tenemos que hacer posible para que convivan los dos relatos. Creo que lo que aquí se propone ayuda a la convivencia. Pedimos ayuda en el libro ('El Secreto') a Juan Manuel Corrales como experto mexicano en esa época para evitar que México tuviera otra visión distinta de lo ocurrido

– ¿Cómo es exactamente su idea para exponer las reliquias de Hernán Cortés?

– Se le ha pedido al diseñador un proyecto de exhibición de la llegada de las reliquias y del papel importantísimo de México cuando la emigración española huyendo de la Guerra Civil fue recibida con los brazos abiertos, porque es a consecuencia de esa recepción de intelectuales españoles cuando se produce la entrega de las reliquias. Habría documentación, paneles, imágenes, música, material personal de Gutiérrez-Colomer y Alberto María Carreño que van relatando el hallazgo de los restos completos, cómo era México D. F. en esa época, los negativos de las fotos y el original de la revista Life de 1947 cuando se mostraron los restos al mundo. Deseo además, que las reliquias muevan también a la devoción porque el lugar es sagrado. Más o menos esa es mi idea, no sé si se plasmarán al final, aunque el Ayuntamiento y la Junta están en buena disposición y hay dinero para ello. Creo que esto le puede cambiar a la vida a Medellín. Unos verán a Hernán Cortés como asesino, pero mira Drácula en Transilvania. Y es que aquí estamos ante un personaje memorable con una producción intelectual de envergadura con 500 cartas escritas ¡en el siglo XVI! ¿Cómo es posible que nos dejemos comer a este personaje por la leyenda negra? Hay que ser comercial y venderlo de una vez.

– Vara en su aportación al libro dice: «debe terminar el silencio sobre estas reliquias debido a miedos políticos», ¿este miedo lo ha notado en Extremadura cuando se ha empeñado en poner en valor estas reliquias?

– Sí, he recibido respuesta del tipo 'es un tema complicado', o bien ' no se lo cree nadie'. A mí me gusta que siga siendo complicado, lo que persigo es que se busque la verdad del personaje. ¿Quién no va a tener sombras ante semejante epopeya?