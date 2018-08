Un porvenir junto a la playa pese al bullicio estival

Patricia es de esas jóvenes que estudió una carrera, fue camarera, dependienta y llegó a la conclusión de que en Extremadura no tenía porvenir. Se lanzó a la aventura y el primer lugar donde cayó la cautivó. Aunque ella prefiere la costa durante los inviernos, está pasando su quinto verano en Punta Umbría, ese lugar del litoral de Huelva que bulle en los meses de julio y agosto y que el resto del año se apaga, como a ella le gusta.

Patricia Criado Declara tiene 29 años y es de Cáceres capital, donde cursó Magisterio, concretamente la especialidad de Inglés. «Al año siguiente me presenté a unas oposiciones, pero sin muchas posibilidades, la verdad. Yo en realidad estudié esta carrera por el inglés y reconozco que para ser docente hay que tener una vocación que yo no tengo. Cuando hice las prácticas fue bonito, pero no me veía dedicándome a la enseñanza», admite esta joven amante de los perros que finalmente completó su formación con un ciclo superior de Imagen Personal. Ahí encontró la primera pista sobre su futuro.

«Mi novio es informático, pero en Cáceres estaba todo muy parado y nos vinimos a Punta Umbría a la aventura. Lo conocíamos porque él, que es de Mérida, veraneaba aquí desde los cuatro años, así que el sitio lo eligió él», explica esta extremeña que en la actualidad es quiromasajista. Trabaja en una conocida cadena de hoteles, donde le dieron la primera oportunidad después de hacer las prácticas hace ya cinco años, periodo en el que ha seguido formándose.

«Lo mejor es dar paseos por la playa cuando está solitaria y eso ahora no se puede hacer», lamenta

Además de masajes convencionales practica el Cyriax, una técnica desarrollada por un traumatólogo y ortopeda británico para eliminar contracturas. Según ha observado, cada vez más gente acude a una camilla a que le revisen la musculatura. «Las espaldas de la gente están regular -advierte-. Ya no se ve como un lujo ir al masajista sino como algo relacionado con la salud. En los meses de verano hay más clientes en el hotel y no paras. A mí me encanta mi trabajo, así que me meto en la cabina y ahí dentro las horas se me pasan volando. El trabajo me ayuda a desconectar. El resto del año baja un poco el ritmo, pero siempre hay clientes, la mayoría ingleses», explica.

En realidad a Patricia le gustaría estudiar Fisioterapia. «Si esta carrera se impartiera en Huelva la hacía. Ya he mirado y se da en Sevilla y Badajoz, pero no tengo recursos para hacerla. Necesitaría encontrar un buen empleo allí», dice la pequeña de cuatro hermanos, todos los demás varones que se mueven por toda España y parte del extranjero para trabajar.

El contraste de la Calle Ancha

Patricia reconoce que no le gusta mucho el verano ni el calor. Tampoco las aglomeraciones, aunque ella viva precisamente en el lugar más concurrido del pueblo de Punta Umbría, la popular calle Ancha. Para entendernos, esta vía es la típica zona peatonal que a partir de las siete de la tarde empieza a llenarse de gente. Los bares y restaurantes sacan sus sillas y mesas y donde no había vida comienza ese hormigueo incesante de gente que pasó la mañana en la playa y quiere lucir su moreno.

Puede dar una idea del tránsito de gente que en la calle Ancha no haya un solo local libre y que los supermercados y algunas inmobiliarias o barberías no cierren sus puertas hasta pasadas las diez de la noche. Las tiendas de ropa apuran hasta la medianoche y, por supuesto, heladerías, bares y pubs alargan su horario sabiendo que con lo que se gana en estos meses podrían subsistir prácticamente el resto del año. Por citar un par clásicos existen El Marinero y El Marinerito, pero si hay uno que llena prácticamente cada tarde ése es Los Caracoles, situado justo donde vive la cacereña Patricia, reacia al bullicio veraniego.

Calle ancha de Punta Umbría, el lugar más concurrido por las tardes. / J. L. G.

Según cuenta, su casa no es la primera planta y su dormitorio da hacia la parte de atrás, por lo que los ruidosos meses de verano son llevaderos, dice entre risas.

«Ahora está todo a tope, pero yo cuando llegué me sorprendí porque no esperaba que en invierno esto se convirtiera en un lugar tan solitario, pero al final es esto precisamente lo que me está gustando del Punta Umbría», señala Patricia, que se declara amante de los perros.

Ella es dueña de Cala, una hembra de bull terrier miniatura que tiene cinco años y que suele pasear con libertad por las playas en cualquier mes del año excepto en julio y agosto, cuando estos lugares están atestados de gente. La extremeña cuenta esto con una mueca de fastidio y explica que en estos días tiene que sacar a Cala bien al amanecer o al atardecer, que es cuando más mosquitos hay. Según dice, pues así lo ha escuchado de los veterinarios de la zona, Punta Umbría, al ser una gran lengua de arena prácticamente rodeada por mar, es un pueblo muy húmedo y esto favorece la aparición de insectos y por tanto es un foco de leishmaniosis canina, una enfermedad parasitaria que puede ser grave en los perros.

Pese a ello, Patricia recomienda este lugar para vivir y dice que no es problema su despoblación el resto del año, cuando solo hay algo de ambiente en la citada calle Ancha y la avenida de Andalucía, la otra arteria del pueblo. «Las compras las hacemos en Huelva (a quince minutos), que es una ciudad similar a Cáceres y vamos un par de veces al mes a su centro comercial. Y si no, por internet».

Y aunque reconoce echar de menos cosas de Extremadura -«con la distancia se valoran más las cosas de la tierra», dice-, afirma que de no ser porque su trabajo como masajista tiene fecha de caducidad puesto que requiere de un esfuerzo físico, ella se jubilaría en este lugar de Huelva.