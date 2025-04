Portugal se pone lujoso

J. R. ALONSO DE LA TORRE . Sábado, 25 de febrero 2023, 08:05 Comenta Compartir

Hace 15 días me cobraron por un postre en Estremoz 14,50 euros. Era un trampantojo muy mono, una fruta que no era tal fruta ... y estaba rellena de helado, pero nunca había pagado tanto por un postre en Portugal. Al día siguiente, fui a otro restaurante y los postres estaban a 11,50. Es verdad que eran restaurantes chic y la clientela estaba formada por ingleses, portugueses pijos y matrimonios lisboetas de excursión. Y también es verdad que Estremoz está de moda, pero es que en Vila Viçosa, en diciembre, entré en un restaurante algo cutre, con grandes vasijas de barro muy decorativas y una sola persona cocinando y sirviendo y pagué lo que pago en un restaurante medio alto de Cáceres, que no es plaza barata. El secreto de ese local calipolense es que trabaja con excursiones organizadas de americanos y holandeses y así resiste sin problema con precios algo altos, comida normalita y servicio mínimo, pero la vitola de 'typical alentejano' salva el negocio.

Está muy bien que Portugal deje de ser ese lugar barato al que vamos los españoles en plan colonizadores, pero claro, si quieren poner precios altos también deben procurar dar un servicio de alta calidad, no solo aprovecharse de que son un destino de moda porque entonces, acabarán matando la gallina de los huevos de oro. El caso de Lisboa es paradigmático. La avidez de los fondos financieros y de los grandes inversores en pisos turísticos ha destrozado el mercado inmobiliario y ha convertido el centro de la capital y los barrios típicos en Air B&B City. La situación, semejante a la de Oporto, ha obligado al Gobierno a intervenir para acabar con un proceso que estaba dejando a los lisboetas sin pisos para alquilar y habitar. Si hablamos de la restauración, sucede algo parecido: menús turísticos, servicio de batalla, precios caros... Pero lo que nos preocupa directamente es el Alentejo y la Beira, la zona fronteriza con Extremadura, donde, hasta hace unos años, eran más caros los restaurantes de la frontera, por efecto del turismo rayano. Ahora sucede al revés. Las excursiones organizadas de americanos y europeos viajan desde Lisboa y el paquete incluye Évora, Estremoz y Vila Viçosa, pero no llegan hasta Elvas (ellos se lo pierden) con lo que el efecto turismo de lujo no nos afecta directamente y aún es posible comer con precios, calidad y servicios razonables fuera del circuito de los tours euroamericanos. Hojeando Fugas, el suplemento turístico del diario Público de esta semana, aparecen dos nuevos establecimientos hoteleros. Uno es una casa en la zona del Douro (Quinta do Pexegueiro) que se alquila (mínimo dos noches) por 3.000 euros día en temporada baja, 4.000 en media y 5.000 en alta. El otro es un hotel del diseñador Louboutin que acaba de abrir en Melides cuyas habitaciones van de 342 a 1.890 euros por noche. Nada que objetar al lujo, quien quiera pagarlo, estupendo. El problema surge cuando llegas a la Pousada de Vila Viçosa y no es accesible: imposible con silla de ruedas y complicada con carrito de bebé, o a la Pousada de Estremoz, donde los doseles de las camas son muy principescos, pero el viento airado se cuela por las ventanas y ya puedes darle caña a la calefacción que aquello no va. Si vamos a estas ciudades de moda en Portugal, habremos de buscar restaurantes periféricos, casas de comida de barrio, petisquerías o taperías con clientela portuguesa castiza para comer barato y bien. De todas maneras, en la Raya, si nos alejamos de la autopista Madrid-Lisboa, seguiremos encontrando lugares encantadores donde atienden con cariño y eficacia y cocinan con honradez y sin lujo impostado.

