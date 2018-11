Portugal pide más tiempo para hacer su AVE y cuestiona que vaya por Extremadura Un pasajero se baja de un tren en la estación portuguesa de Elvas. En la foto detalle: António Costa. / HOY Monago pide a Vara que llame a Sánchez para que defienda el acuerdo de 2003 y el PSOE considera innegociable la conexión Madrid-Lisboa L. EXPÓSITO/REDACCIÓN Martes, 20 noviembre 2018, 22:17

El primer ministro portugués, el socialista António Costa, ha afirmado que el AVE Lisboa-Madrid es un tema tabú en Portugal.

En una entrevista concedida a Efe en su residencia oficial de Lisboa antes de la cumbre hispano-lusa que tendrá lugar este miércoles en Valladolid, el primer ministro portugués aseguró que el tema del tren de alta velocidad es «un tema muy fracturante y muy politizado sobre el que no hay consenso».

Costa además no ve que la conexión de las dos capitales esté cerca ni que tenga que pasar por Extremadura necesariamente. «Creo que tenemos que dar tiempo al tiempo para que la inserción de Portugal en la red de alta velocidad en la península ibérica se haga realidad y no necesariamente en esa conexión de Lisboa-Madrid, tal vez por otros caminos a los que necesitamos llegar mas deprisa, pero seguramente no sea en esta legislatura. Dudo que sea en la próxima», afirma el mandatario luso.

Costa apunta que en su país el debate sobre las grandes inversiones públicas como el aeropuerto de Lisboa o la alta velocidad se vio muy afectado por la coincidencia de la grave crisis económica internacional de 2008. «El proceso de rescate fue muy duro y traumático y se confundieron mucho causas y consecuencias. Es necesario acabar el trabajo de recuperación económica y dejar que el país se consolide, y generar un nuevo consenso en todo el plan nacional de inversiones que estamos debatiendo para los próximos siete años. Después ya habrá tiempo para retomar ese debate en el futuro», zanjó.

En realidad, Costa insistió en una vieja postura del país vecino. Tradicionalmente, desde diversos ámbitos políticos lusos se ha venido defendiendo que la ruta idónea para conectar Lisboa y sus puertos cercanos con el resto de Europa no es por Extremadura hacia Madrid, sino por Fuentes de Oñoro (Salamanca) hasta Valladolid y de ahí a Francia. Además de ser una ruta con menos distancia, se le sacaría según esta teoría mayor rendimiento debido a que las regiones por donde pasarían los trenes (Beira alta y baja) tienen una mayor actividad económica que el Alentejo.

Si en 2003 ambos países acordaron en la cumbre de Figueira da Foz que el tren pasara por Extremadura fue por la apuesta política del Gobierno de España y, sobre todo, la estrategia de la UE de unir por alta velocidad todas las capitales europeas. Sin embargo, la crisis hizo que al otro lado de la Raya se detuviera cualquier plan al respecto, que fue sustituido por el tren de mercancías que actualmente se está construyendo y que pasará por Extremadura. De la alta velocidad nunca más se supo.

Tras conocer las declaraciones de Costa, el PP extremeño pidió al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que llamara este martes mismo al jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, y le exigiera defender en cumbre de este miércoles lo pactado en 2003 para conectar Madrid y Lisboa por alta velocidad a través de Extremadura.

En una nota, el presidente regional del PP, José Antonio Monago, insta a Vara a llamar a Sánchez para que vuelva de la cumbre con el compromiso firme de que «no se va a desandar lo que nos ha costado tanto tiempo».

Afirmó que las declaraciones de Costa son «un jarro de agua fría sobre un proyecto que tanta ilusión nos hace, que es vertebrar las dos capitales europeas». Y añadió que el acuerdo de 2003 «no puede cambiarse por un gobierno de turno» porque ya está incluido en la planificación europea, y advierte de que «si los acuerdos se cambian de legislatura en legislatura, entonces nadie va a creer en Europa».

Por su parte, el PSOE extremeño emitió un comunicado en el que manifestó que «considera prioritaria e innegociable la conexión por alta velocidad entre Madrid y Lisboa a través de Extremadura». Recuerda además que el asunto planteado por el primer ministro de Portugal no es una cuestión nueva, «pero sobre ella ya se ha pronunciado el Tribunal de Cuentas Europeo, que avala que la conexión de alta velocidad entre Madrid y Lisboa por Extremadura es rentable en un informe publicado el pasado mes de junio. Además», añaden los socialistas extremeños, «la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, se mostró en marzo convencida de que se puedan acelerar sus plazos en la conexión por alta velocidad entre Madrid y Lisboa a su paso por Extremadura y acabarla antes del 2030 previsto».

Respecto a la cumbre hispano-portuguesa de este miércoles, la Junta de Extremadura ha trasladado un paquete de asuntos, en materia de ferrocarril, carreteras o incendios, según avanzó este martes el presidente regional, Guillermo Fernández Vara.