Portugal y España estudian recuperar el tren Lisboa-Madrid por Extremadura

El nuevo tren extremeño de altas prestaciones tiene sus limitaciones, que imponen una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora, lo que en algunos casos ... está por debajo de la que hoy puede alcanzar el Talgo o Intercity que circula por la región. Pero también abre nuevas posibilidades de explotación, y no solo en las relaciones con Madrid.

La plataforma construida entre Plasencia y Badajoz cumple con las especificaciones técnicas de la alta velocidad, el problema es que no está terminada en todo el recorrido. El tramo urbano de Cáceres no existe ni en proyecto, los dos tramos de Mérida están en obras y la sección desde Novelda del Guadiana hasta la frontera con Portugal sigue pendiente. Además, se ha instalado vía convencional, no de ancho ibérico, y sin electrificar. El Ministerio de Transportes ha anunciado que aún hay que esperar a mediados de 2023 para contar con esa mejora. Tampoco cuenta con el moderno sistema de control ERTMS, lo que ampliaría aún más sus prestaciones.

Pese a todo, las grandes obras de infraestructura, sobre todo entre Cáceres y Plasencia, permiten acortar el recorrido. Y las nuevas vías facilitan un tren más cómodo y fiable, el S-730 que circulará bajo la marca comercial de Alvia, una máquina híbrida que en el futuro podrá desplazarse tanto por tracción diésel como electrificada.

Los resultados se notan en forma de reducción de tiempos de viaje, que llegan hasta un máximo de 51 minutos en las relaciones entre Madrid y Badajoz. Con la electrificación el próximo año y la conclusión de otras obras en marcha, como los tramos urbanos de Mérida, el ahorro podrá ser aún mayor.

Esto permite poner sobre la mesa un proyecto que con la infraestructura actual sería impensable, la recuperación de un servicio directo por tren entre Madrid y Lisboa. La nueva línea extremeña y los renovados S-730 pueden hacer posible esa mejora.

Según indica Renfe, en la actualidad se está analizando por España y Portugal la posibilidad de que pueda haber a medio plazo un servicio diurno entre Madrid y Lisboa por tren. «No hay nada concreto aún», añade, «todo va ligado al desarrollo de las infraestructuras y es una decisión que deberán acordar los gobiernos de los dos países». Depende por tanto de que haya voluntad en los dos lados de la frontera e interés real en el servicio.

Para que esa opción se haga realidad hay que superar en primer lugar las limitaciones de la infraestructura. La mejora en territorio extremeño no se traslada aún a Portugal, que trabaja en la construcción de una nueva línea entre Elvas y Évora para enlazar con el tendido que une esta última ciudad con Lisboa. Además, eso daría una salida directa a las mercancías desde los puertos de Sines y Setúbal hasta el resto de Europa.

Por ese motivo, y hasta que termine esa obra, sería necesario circular por la llamada Línea del Este, que conecta la frontera junto a Badajoz con las localidades de Abrantes y Entroncamento, situadas a la altura de Cáceres, desde donde se accede a Lisboa por el noreste. Eso supondría un cierto rodeo para llegar a la capital lusa, con lo que la conexión por tren seguiría sin ser competitiva frente a la autovía.

Pero la reducción de tiempos de viaje que permite el Alvia puede limar esa desventaja, de modo que se podría poner en marcha ese servicio diurno por Entroncamento incluso antes de que esté terminada la nueva plataforma entre Elvas y Évora, que permitirá una conexión directa y más rápida con Lisboa.

Junto a esto, hay que disponer de la maquinaria adecuada. La nueva línea extremeña contará con los trenes S-730, unas máquinas híbridas que han sido mejoradas en los talleres de Talgo. Pero la región solo dispondrá de dos convoyes, uno de los cuales se reservará por si hay alguna avería. Eso explica que, de momento, solo pueda haber un servicio diario ida y vuelta entre Badajoz y Madrid.

Pero la previsión de Renfe es incorporar más trenes de este tipo en los próximos meses, bien porque concluya su adaptación o bien porque se liberen en otras líneas donde se utilizan en la actualidad. Eso permitiría aumentar las frecuencias y ofrecer un servicio competitivo con una conexión más rápida con Lisboa y al mismo tiempo tratar de contar con una parada en Plasencia, como ha anunciado el propio Ministerio de Transportes, que ha afirmado que la decisión de dejar a esa ciudad sin Alvia es provisional. Para eso también será fundamental la demanda y la respuesta que den los clientes a la oferta comercial que ha lanzado Renfe para promocionar los nuevos servicios con Extremadura.

Un proyecto europeo

Desde 1995 no hay conexión directa diurna entre Lisboa y Madrid. La alternativa es un viaje de doce horas y media que implica al menos dos o tres cambios de tren. La situación empeoró con la crisis económica cuando en 2010 Portugal retiró su material rodante nocturno, dejando el servicio en manos de Renfe.

En 2012 el país vecino cerró el tramo hasta Marvao que ofrecía la ruta más corta entre Madrid y Lisboa, por Cáceres y Valencia de Alcántara. Eso supuso la supresión ese año del tren Lusitania.

Las conexiones entre los dos países se desplazaron a Salamanca a través del Sud Express, que conectaba Lisboa con Hendaya. Pero este tren dejó de operar en 2020 por la pandemia.

Portugal quiere recuperar ese servicio, a lo que puede contribuir la electrificación del tramo entre Vilar Formoso y Salamanca. Esto dejaría a Extremadura fuera de la conexión internacional. Pero la apertura de la nueva línea de altas prestaciones entre Plasencia y Badajoz ofrece un nuevo aliciente para un proyecto que además cuenta con el beneplácito de la Comisión Europea, que trabaja en medidas legislativas, fiscales y financieras para recuperar las conexiones ferroviarias internacionales.