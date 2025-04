Elecciones en Portugal: Extremadura, pendiente de las conexiones ferroviarias con el país vecino que vota hoy

J. López-Lago Domingo, 30 de enero 2022, 07:46 Comenta Compartir

Este domingo, 30 de enero, los portugueses están llamados a las urnas. Eligen al partido que designará a su primer ministro, cargo que según las encuestas revalidará Antonio Costa al frente del Partido Socialista (PS). No se espera una mayoría absoluta y la incógnita es si repetirá gobierno con los socios (Bloque de Izquierdas y Partido Comunista) que no apoyaron sus presupuestos el pasado 27 de octubre y provocaron estas elecciones anticipadas, o bien Costa tratará de entenderse con el líder de la oposición, Rui Rio, al frente del Partido Social Demócrata (PSD), de ideología de centro derecha.

Esta alianza sería el equivalente a un gobierno de concentración que en España integrarían PSOE y PP, lo cual ahora mismo es impensable pues el partido de Casado suma sus fuerzas en otros gobiernos con Vox y Cs, pero sería factible en Portugal, donde el PSD ha marcado líneas rojas con la ultraderecha (Chega) y trata de dejarla fuera del tablero político. La tercera opción es gobernar en minoría con las dificultades que ello entraña para sacar adelante leyes y presupuestos.

No obstante, hay que tener en cuenta que el líder de la oposición, el exalcalde de Oporto, Rui Rio, ha subido en las encuestas, que le daban un 33% de los votos la semana pasada por un 37% para Costa, por lo que algunos piensan que hay margen para la sorpresa.

Portugal es un estado decididamente centralizado. Hay 230 escaños que se reparten en 18 distritos y 88 de ellos se concentran en Lisboa (48) y Oporto (40). La zona interior, especialmente los dos distritos que hacen frontera con Extremadura –el de Portalegre y el de Evora, Guarda y Beja– solo suman cinco escaños entre ambos, menos que Madeira y los mismos que Islas Azores.

Temas sobre la mesa que afecten a Extremadura son de índole ferroviaria, sin olvidar que desde la derecha se alimenta a menudo de un antiespañolismo que prefiere conectar por AVE Oporto y Galicia antes que Lisboa y Madrid, que es el plan del Gobierno actual.

Similitudes y diferencias

Políticamente España y Portugal atraviesan momentos parecidos. El Partido Socialista (PS) está en el poder en minoría y existe un reparto de fuerzas propio del multipartidismo tras una larga etapa de bipartidismo. Las de Portugal este domingo son unas elecciones forzadas por desaveniencias con socios de izquierdas tras dos años de legislatura.

En Portugal la ultraderecha (Chega) también es emergente, aunque parte de un nivel de representación más bajo con un solo diputado y no se prevé que condicione los acuerdos. Una quinta parte de los electores son indecisos ante unas elecciones con listas cerradas y los escaños también se reparten según la ley D'Hont.

Sin embargo, hay diferencias a la hora de contar los votos. En Portugal no existe un umbral mínimo para entrar en la Asamblea de la República. Y, a diferencia de España, no se vota al candidato sino al partido. Esto se debe a un intento de consolidar el sistema de partidos tras la dictadura sin partidos de Salazar. Además, Portugal no tiene representación mínima por circunscripción, lo que en un futuro podría sumir en la irrelevancia a la Portugal vaciada, que es la que hace frontera con Extremadura, no como en España, donde la Constitución española sí exige un diputado por provincia.

Las elecciones del domingo son las cuartas en esta pandemia y se calcula que en torno a 400.000 portugueses estarán confinados, aunque podrán ir a los colegios electorales en la última hora.

