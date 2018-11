Portugal no descarta tener un AVE que no pase por Badajoz António Costa, primer ministro portugués / EFE El primer ministro portugués ha afirmado que la conexión ferroviaria de alta velocidad Lisboa-Madrid es un tema tabú en el país luso EFE Martes, 20 noviembre 2018, 11:27

El primer ministro portugués, el socialista António Costa, ha afirmado que el AVE Lisboa-Madrid es un tema tabú en Portugal.

António Costa ha concedido una entrevista a EFE en su residencia oficial de Lisboa, dos días antes de la cumbre hispano-lusa que tendrá lugar en Valladolid. El primer ministro portugués ha asegurado que el tema del tren de alta velocidad es «un tema muy fracturante y muy politizado, no hay consenso».

Costa además no ve que la conexión de las dos capitales de ambos países esté cerca ni que tenga que pasar por Badajoz necesiaramente. «Creo que tenemos que dar tiempo al tiempo para que la inserción de Portugal en la red de alta velocidad en la Península Ibérica se haga realidad y no necesariamente en esa conexión de Lisboa-Madrid, tal vez por otros caminos a los que necesitamos llegar mas deprisa, pero seguramente no sea en esta legislatura. Dudo que sea en la próxima», afirma el mandatario luso.

Costa apunta que en su país el debate sobre los grandes inversiones públicas como el aeropuerto de Lisboa o la alta velocidad se vio muy afectado por la coincidencia de la grave crisis económica internacional de 2008. «El proceso de rescate fue muy duro y traumático y se confundieron mucho causas y consecuencias. Es necesario acabar el trabajo de recuperación económica y dejar que el país se consolide, y generar un nuevo consenso en todo el plan nacional de inversiones que estamos debatiendo para los próximos siete años. Después ya habrá tiempo para retomar ese debate en el futuro», ha zanjado.