Aquel portero manco

Soy profesor de Lengua gracias a un árbitro de baloncesto. Debería estarle eternamente agradecido, sin embargo, cada vez que lo recuerdo, me amargo porque ese árbitro me hizo perder el campeonato de baloncesto cadete de Zamora cuando un servidor entrenaba al equipo de la Universidad Laboral. Estudiaba COU y suspendía cuatro asignaturas cada evaluación hasta que ese maldito árbitro me eliminó del campeonato, se acabaron los entrenamientos, no tuve más remedio que ponerme a estudiar, aprobé todo y ya ven, me hice un hombre de provecho gracias a que me robaron un partido.

Después, me hice árbitro para seguir vinculado al baloncesto. Además, ser colegiado se compatibilizaba mejor con los estudios. Ya he contado alguna vez que en el vestuario del pabellón Ángel Nieto de Zamora, en el descanso de una eliminatoria Zamora-Salamanca, empecé a perder la confianza en la condición humana cuando, siendo yo anotador del partido, escuché a uno de los árbitros decirle al otro: «Tú pita imparcialmente, ya tiro yo para Zamora, que soy más veterano y tampoco tengo ya futuro en esto».

El deporte me gustaba muchísimo, pero como no podía practicarlo en equipos federados, opté por acercarme a él por atajos: entrenando, arbitrando y escribiendo. También jugaba, pero de aquella manera. Recuerdo que jugaba al fútbol en los campos de El Rodeo de Cáceres (porterías con piedras; cardos y langostas en verano y algo de hierba en invierno). Echaban 'pies', siempre me escogían el último y me colocaban de portero. Razonaban que era para desanimar al contrario: «Al ver que tenemos un portero manco, pensarán que el resto de la defensa es inexpugnable».

Yo no tragaba, pero hice de la necesidad virtud y acabé siendo un solvente cancerbero que dominaba la colocación: me escoraba mucho a la derecha para así poder alcanzar con el brazo izquierdo las pelotas que venían por el lado diestro. En cuanto a las que llegaban por la izquierda, hacía unas espectaculares palomitas con un ala y así llegué a ser escogido de los primeros a 'pies'.

En 1972, me mandaron interno a la Universidad Laboral de Zamora y allí me encontré con el paraíso del deporte escolar. Éramos campeones de Zamora en todo (salvo cuando se cruzó aquel árbitro) y de España en varias especialidades, sobre todo en atletismo. Pero claro, allí no había sitio para un portero manco, así que empecé con los atajos: me hice entrenador y árbitro de baloncesto y volví a escribir de deportes en la revista escolar, algo que ya había hecho en Mini 70, una revista de baloncesto que sacábamos en el Paideuterion gracias al entusiasmo del profesor Felipe Vela.

Como árbitro, llegué a estar en la segunda categoría nacional femenina, donde pitaba partidos del equipo antecesor del Perfumerías Avenida. Guardo el recorte de un encuentro contra el Creff de Madrid en el que el cronista de deportes de La Gaceta Regional nos acusaba de ultracaseros. Fue mi último arbitraje porque coincidió con la época en que conocí a mi novia, luego mi mujer, y, si entrenar y estudiar no se llevaban bien, el arbitraje y el amor me parecían incompatibles y escogí el amor.

Y entonces reapareció la escritura deportiva, nunca analítica, siempre costumbrista. Recuerdo que, con 16 años, escribí la crónica de una derrota en baloncesto un 10 de enero en Zamora centrándome en la pesadez de nuestro pívot, que se llamaba Penis, era de Aliseda, había celebrado, y comido, la matanza familiar el día 7 y, harto de asaduras y arroz de matanza, no cogía un rebote ni por recomendación.

Ahora, además de escribir sobre el Extremadura como héroe trágico de Segunda al que le dan por todos lados sin merecerlo, practico deportes de madurez: la natación a braza y un montañismo light que me llena de nostalgia cuando cada tarde, ascendiendo a La Montaña, paso por el parque de El Rodeo y recuerdo a aquel portero manco que hacía palomitas con un ala.