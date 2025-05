Gil Rosiña vuelve a comparecer tras diez semanas de ausencia

El miércoles es el día habitual de reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. A su conclusión, la consejera portavoz, Isabel Gil ... Rosiña, comparece para explicar los acuerdos adoptados. Excepto en los dos últimos meses y medio, un periodo que ha coincidido con el revuelo en el PSOE por la candidatura del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, a la secretaría provincial de Badajoz frente a Rafael Lemus, quien finalmente ha revalidado su cargo.

La última vez que Gil Rosiña compareció tras el Consejo de Gobierno fue el 1 de septiembre. La semana siguiente, marcada por el Día de Extremadura, no hubo reunión . Y el 9 de septiembre se dio a conocer que Rosiña apoyaba activamente a Osuna. De esa forma retaba a Lemus, hombre de confianza del presidente Fernández Vara.

Desde entonces, hasta ayer, Gil Rosiña no había vuelto a ejercer como portavoz, aunque sí como consejera de Igualdad. En septiembre, comparecieron el consejero de Sanidad, José María Vergeles, y el de Economía, Rafael España. Y en octubre y las dos primeras semanas de noviembre, nadie.

Fuentes consultadas por este diario indican que la portavoz recibió de Presidencia la sugerencia de no salir ante los medios hasta tanto se celebraran las primarias, que tuvieron lugar el 3 de octubre, para no mezclar la imagen institucional con la de un proceso orgánico interno. De las otras ausencias no se tienen más explicaciones que las que da la propia portavocía de que no ha habido asuntos de suficiente interés o porque se ha preferido que sean explicados por los consejeros afectados por los acuerdos. Algo que ha ocurrido otras veces. Pero no es habitual que se hayan sucedido tantas semanas de ausencia. Hasta ayer, que Gil Rosiña afirmó que «sí hay asuntos susceptibres de explicar».