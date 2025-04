El portavoz de Ciudadanos omitió información sobre un piso de su pareja

El coordinador regional de Ciudadanos y portavoz del partido en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, omitió en dos declaraciones patrimoniales del Parlamento regional que ... su pareja cuenta con una vivienda de su propiedad en Mérida.

La Ley de Gobierno Abierto de Extremadura establece, tras una reforma del año 2015, que los diputados de la Asamblea, sus cónyuges o personas con las que mantengan una relación análoga a la conyugal están obligados a realizar anualmente declaración de su situación financiera y patrimonial. Esto se suma a la declaración de actividades y bienes que presentan a la toma de posesión y a la información anual sobre sus ingresos.

El modelo de declaración patrimonial incluye información sobre bienes urbanos y rústicos, así como sobre préstamos o deudas bancarias, donde los parlamentarios suelen incluir datos sobre hipotecas.

En las declaraciones presentadas por Salazar en enero de 2020 y 2021 no aparece ningún dato al respecto, como se puede consultar en el portal de transparencia de la Asamblea. Sin embargo, según ha podido saber HOY, la pareja del portavoz de Ciudadanos adquirió en mayo de 2019 una vivienda en Mérida.

Por lo tanto, no debía incluirse en la declaración de actividades y bienes que hizo al ser nombrado diputado, ya que en ese caso solo hay que reflejar la situación personal. Pero se omitió en las dos declaraciones anuales citadas, en las que figuran las parejas de los parlamentarios.

La vivienda en cuestión coincide con el domicilio habitual de Salazar, según la información que facilitó a la Asamblea y que se utiliza como referencia para el cobro de dietas por asistencia a sesiones de la Cámara, lo que se conoce como kilometraje.

Según la información que recoge el Parlamento regional, el diputado de Ciudadanos percibió dietas por desplazamiento desde Badajoz en los primeros meses de la legislatura. En diciembre de 2019 notificó un cambio de residencia a ese piso de Mérida, tras lo que dejó de cobrar el kilometraje. Pero en septiembre del pasado año volvió a recibir compensaciones por viajes desde la capital pacense. En total suma más de 3.000 euros.

Como recogió una información publicada por HOY hace dos semanas sobre el pago del kilometraje a los diputados, Salazar comunicó un nuevo cambio de domicilio a Mérida a partir del 1 de octubre de este año, con lo que dejaría de nuevo de cobrar por esos desplazamientos.

El portavoz de Ciudadanos señaló entonces que estas alteraciones en el cobro coinciden con cambios reales de domicilio. La Asamblea pide a los diputados que comuniquen su lugar de residencia habitual, de modo que el hecho de que su pareja tuviese un piso en propiedad en Mérida no implica que sea el lugar en el que vive. Además, fuentes consultadas por HOY apuntan que Salazar dejó de ser visto en esa comunidad en torno a las fechas que indica de 2020.

Ciudadanos Extremadura declinó ayer hacer declaraciones sobre este asunto. Según el partido, la información aportada por Salazar está en orden, pero si la Asamblea considera que se ha producido algún error está dispuesto a ofrecer las explicaciones que sean necesarias.

En cuanto a la vivienda no declarada, fuentes consultadas por HOY apuntan que Salazar reconoce que se trata de un error y que en su momento no consignó toda la información porque no tenía los datos a su disposición. Pero, como en el caso anterior, está dispuesto a aportar las aclaraciones pertinentes.

Una empresa ya liquidada

En la declaración de bienes y actividades que hizo a la toma de posesión también reconoció poseer el 20% de una sociedad limitada denominada Eco Electro Extremadura, con sede en Don Benito, en fase de disolución. En las declaraciones patrimoniales de 2019 y 2020 no se menciona esa información en el apartado de participaciones en empresas.

David Salazar sigue figurando como administrador único de esa empresa, sobre la que no consta su disolución. Pero su liquidación se acordó en julio de 2019, aunque aún no ha sido registrada.