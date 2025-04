Mercedes Vaquera: «Nosotros somos los portavoces de la sociedad civil extremeña»

Mercedes Vaquera salió con 7 años de su casa en Valencia de las Torres para estudiar en un internado en la cercana localidad de Llerena. ... Con 17 años hizo el curso de preparación para la Universidad en Londres, ciudad a la que llegó sin conocimientos de inglés. Allí estudió Traducción e Interpretación, lo que simultaneó con la carrera de Económicas en la Universidad de Extremadura, a la que permanece ligada como docente. Desde 2013 es la presidenta del Consejo Económico y Social de Extremadura (CES), un cargo para el que acaba de ser reelegida.

–¿Por qué vuelve a estar al frente del CES?

–Porque me lo han propuesto y la verdad es que me encuentro fenomenal, creo que es de los sitios donde más a gusto me he encontrado en toda mi carrera. No es un cargo retribuido, sigo con mi docencia en la Universidad, que me encanta y me da vida. El Consejo Económico y Social es un sitio de aprendizaje total con los consejeros, y creo que podemos seguir aportando. Esto de los mandatos no debe influir, lo que importa es que sigas teniendo ganas de trabajar, ilusión, retos... Y nosotros desde septiembre tendremos la presidencia de la Red Transnacional Atlántica, una plataforma de cooperación de la sociedad civil. Tenemos mucho que hacer. Creo que la favorecida en este caso soy yo.

–La institución cumple treinta años, ¿cómo definiría su labor?

–Creo que es una labor primordial. El Consejo, lamentablemente, es una de las instituciones menos conocidas de nuestra sociedad, pero si la gente realmente supiera todo lo que se debate allí y cómo se debate... Tenemos empresarios, sindicatos, todas las organizaciones representantes de la sociedad civil... Trabajamos con un espíritu de consenso y diálogo para llegar a puntos en común. Y el hecho de que los consejeros de todos esos ámbitos lleguen a puntos de encuentro favorece también al mundo político y social.

Preocupaciones

–¿Cree que no se conoce lo suficiente al CES?

–Totalmente. Y la función que tiene. Nosotros somos los portavoces de la sociedad civil. Aparte de nuestras funciones básicas, como la memoria socioeconómica y la elaboración de dictámenes, debemos pronunciarnos sobre todos aquellos problemas o preocupaciones que tenga la sociedad. Nos hemos preocupado por las infraestructuras de Extremadura, la despoblación, el tren, la productividad, la mujer...

–¿Seguirán publicando estudios sobre temas de actualidad?

–Tenemos que seguir en esa línea, porque tenemos que estar a lo que la sociedad demanda, todo aquello que le preocupa.

–Una de las funciones del CES es dictaminar sobre proyectos de ley. ¿Cree que la Junta debería aceptar sus sugerencias?

–Algo se tienen en cuenta, pero debería ser más. Ahí está reflejada la opinión de la sociedad a través de sus representantes..

–¿Cuál va a ser el papel de la institución en la Red Transnacional Atlántica?

–Estamos terminando un informe para que se haga una modificación en la red básica europea de transporte para que contemple a Extremadura, porque es la isla que queda por cubrir. No hay nada desarrollado a nivel de transporte de mercancías. Está contemplada una parte, pero hablamos de 2050. Nuestro objetivo es que se incluya en la red básica, que está prevista para 2030. También estamos viendo los fondos europeos. Todo en Europa está contemplado a través de macrorregiones y la Red Transnacional Atlántica se quiere pronunciar sobre este tema, que a nosotros nos puede beneficiar.

–¿Proponen recuperar la Ruta de la Plata?

–Entre otras cosas, por supuesto. Que la Ruta de la Plata conecte a Extremadura con Andalucía y Castilla y León, y también el desarrollo de Mérida y Badajoz con Portugal, porque sería la apertura no solo al país vecino, sino a América, porque somos la entrada natural por el puerto de Sines. Es importante para Extremadura, pero también lo es para España y Europa.