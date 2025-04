Carmen Sánchez: «Cuando me pongo un poco tonta, voy a Trujillo, donde está mi infancia»

Cuando era niña, Carmen Sánchez de la Vega se topó con el rodaje de una película un día de colegio mientras cruzaba la plaza Mayor ... de Trujillo. Aunque no recuerda cuál era, sí guarda en su memoria que le impresionó. «Me quedé pasmada mirando, me encantó. Entonces pensé: 'yo quiero dedicarme a esto'». Ese sueño de niña, se ha hecho realidad hasta tal punto de poner una de las notas extremeñas a la gala de la última edición de los premios Goya.

Esta trujillana afincada en la localidad madrileña de Soto del Real estuvo nominada por primera vez en su vida como mejor directora de producción. Fue por la película triunfadora de la noche, 'As Bestas'. Aunque al final no obtuvo su premio, reconoce que conseguir el Goya a la mejor película es un reconocimiento a todo el equipo.

Con la maleta siempre hecha para ir donde haya un rodaje, no se olvida de sus raíces. Con cierta ironía reconoce: «Cuando me pongo un poco tonta, voy para Trujillo, donde está mi infancia, y me ponen los pies en el suelo». Además, detalla que es el lugar de encuentro con su madre y con sus hermanos. «Nos apoyamos mucho». También está unida a la región por sus numerosos amigos.

Sánchez de la Vega cursó en un primer momento Psicología en Salamanca. Después se fue a Madrid a estudiar cine. Ya en 1990 se enroló en este mundo, del que ya no ha salido. Recuerda que comenzó a trabajar en la productora del cineasta Fernando Trueba. Allí estuvo dos años y medio. Después, ya por libre, ha estado unida a numerosas películas, algunas de ellas de gran éxito como 'El día de la bestia'. Su primer largometraje fue 'Amo tu cama rica', de Emilio Martínez Lázaro. A lo largo de estos años, ha estado con directores de la talla de Carlos Saura, con el que hizo dos filmes.

Matiza que comenzó desde abajo, y poco a poco fue subiendo hasta llegar a lo que es hoy. «Me inicié como meritoria de producción, llevando cafés y recogiendo a los actores sin conocerme muy bien Madrid. O sea, que me perdía bastante», señala. Y es que, en esa época no tenía GPS. De ahí, pasó a auxiliar de producción, ayudante y jefa hasta convertirse en directora de producción.

Su trabajo lo compara con la labor que hacía su madre o muchas madres. Con el sueldo en casa, se preocupaba de la ropa de sus cuatro hijos, de la comida, de que fueran al colegio o si había que ahorrar para algún evento especial o para las vacaciones.

Por tanto, su labor en un rodaje comienza cuando le entregan un guion. «Soy la encargada de hacer el presupuesto», hablando con todas las partes implicadas en el proyecto. Además, la directora de producción se encarga de contratar a todo el personal, desde técnicos a actores, además de que se cumpla el plan de rodaje hasta entregar la película. En ocasiones, además, está en la fase de posproducción.

Por ello, resalta que se siente orgullosa de que esta función, algo invisible, se reconozca con un Goya. Además, recuerda que, en esta última edición, las nominadas han sido cinco mujeres, ya que siempre lo han tenido más difícil para alcanzar la meta.

En su caso, con tres hijos, ha llegado donde ha querido, con mucho esfuerzo y sacrificios. Ejemplo de ello es que, con el apoyo de su pareja, ha tenido que ausentarse del hogar para estar presente en los rodajes. «Me sentía muy culpable, pero siempre he tenido claro que no puedo dejar de trabajar». Por eso, ha tenido el apoyo de su familia.

Nervios

Ante la nominación a los Goya, Sánchez acudió por primera a esta gran fiesta del cine español el pasado día 11 de febrero. En años anteriores, siempre tenía que trabajar. Acostumbrada a estar detrás de la cámara, recuerda que al principio estuvo muy nerviosa por si tenía que salir al escenario a recoger su premio y hablar delante del público. Al final, no hubo suerte, y ese galardón fue para otra compañera. A partir de ahí, «respiré con alivio». Pone de manifiesto que disfrutó mucho de esa particular velada.

Aunque no recibió 'el cabezón', remarca que el gran premio de 'As Bestas' llegó cuando la familia y numerosos amigos se reunieron para ver la gala, con el fin de conocer los premiados, en las diferentes categorías. Todo ello ha ido unido a las numerosas llamadas recibidas de muy diversos lugares y, por supuesto, de muchos paisanos extremeños para felicitarla.

Sánchez de la Vega también se muestra contenta por haber sido una de las extremeñas presentes en los Goya. «Los extremeños en el cine todavía somos pocos, pero más de los que nos creemos». Igualmente, considera que se está fomentando cada vez más el cine en la región. No solo lo dice debido a que Extremadura es un lugar perfecto para rodar, ya que suele tener buen tiempo y llueve poco en relación a otros lugares de España. Además, cuenta con todo tipo de localizaciones. «Extremadura tiene todo para rodar», sostiene.

También lo detalla porque considera que han comenzado a salir profesionales técnicos de cine procedentes de la región. Opina que es un trabajo de muchos años y de ir alimentando esa escuela. Alaba además el apoyo de la Junta de Extremadura a diferentes producciones.

Sostiene, igualmente, que le gustaría hacer una película en Extremadura. De hecho, ya lo ha intentado en varias ocasiones, con poca fortuna. «Espero que toque pronto». De forma jocosa, matiza que un rodaje también tiene su parte oscura, puesto que «si somos muy pesados y hay que cortar el tráfico, como me conoce mucha gente, me iba a sonar mucho el teléfono».

Carmen Sánchez ya está trabajando en otros proyectos. No obstante, 'As Bestas' sigue muy presente. Apunta que fue un trabajo muy intenso y «costará salir de esa película». De hecho, sigue recibiendo llamadas de El Bierzo, donde se rodó. «Todavía la tengo en mi memoria, en mi cabeza y en mi corazón», añade.