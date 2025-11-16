Políticos extremeños que decidieron irse

Estuvieron en la primera línea de la política como concejales, diputados o asumiendo directamente responsabilidades de Gobierno. María Dolores Aguilar (PSOE), Miguel Cantero (PP), Jara ... Romero (Podemos) y Cayetano Polo (Ciudadanos) han sido cuatro de los políticos extremeños que han pasado por la Asamblea en las últimas legislaturas.

Los cuatro forman parte de la historia parlamentaria de la región y todos ellos tomaron la decisión de abandonar sus cargos públicos y centrarse en su desarrollo profesional, dejar de ser cabezas visibles de la política autonómica y regresar al anonimato.

Los motivos fueron diferentes, pero ninguno de ellos se arrepiente de la decisión tomada. En sus planes hoy no encaja la vuelta a una etapa intensa y enriquecedora, pero que cada uno de ellos entiende en sus vidas como transitoria. Los cuatro agradecen a sus respectivas formaciones políticas haberles dado la oportunidad de desarrollar su vocación de servicio público.

En realidad, ni Aguilar, ni Cantero, ni Romero ni Polo han abandonado esa vocación, siguen con interés y al detalle la política en la región, defienden que continúa siendo la mejor herramienta de transformación social y respetan y aplauden a quienes hoy se dedican a ella, porque son conscientes del sacrificio personal y familiar que implica.

Pero a ninguno le gusta lo que ve al otro lado de la barrera. Creen que el ruido está sustituyendo al debate y que los reproches burdos impiden los consensos por el interés general, el objetivo prioritario de la política.

María Dolores Aguilar Exconsejera del PSOE «Siempre tuve claro que no quería hacer de la política mi vida»

Ampliar María Dolores Aguilar fue consejera en el primero gobierno de Fernández Vara. HOY

Se afilió al PSOE cuando Felipe González perdió las elecciones y el PP llegó al Gobierno de España de la mano de José María Aznar, en 1996. Formó parte de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, localidad en la que reside, en la última legislatura de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura.

María Dolores Aguilar fue concejala entonces en la oposición y directora general de Migraciones en el Gobierno regional. En 2007 Guillermo Fernández Vara le pidió que fuera como número 2 por Badajoz a la Asamblea y después la nombró consejera de Economía, Comercio e Innovación y vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos.

«Cuando acabó la legislatura regresé a mi empresa, tras el periodo de incompatibilidad que hay que cumplir, y ya no fui en ninguna lista más», recuerda. Socióloga de profesión y vocación, «tenía claro que quería volver a la investigación sociológica y al análisis de encuestas; mi profesión es apasionante, y yo siempre he tenido claro que no quería hacer de la política mi vida», resume.

Hoy, a sus 68 años y ya jubilada, no ha cambiado de pensamiento. «Hay gente que hace de la política su vida y está en su derecho de hacerlo, pero la política es dura, sacrificas a tu familia, a tus hijos, fines de semana, vacaciones... Yo me lo podía permitir un tiempo, pero no lo quería para siempre».

María Dolores Aguilar recuerda su paso por la primera línea política con gratitud. «Fue una etapa intensa y apasionante, una oportunidad única para conocer a mucha gente admirable, a empresarios magníficos y autónomos valientes; una oportunidad también para tomar decisiones, para intentar mejorar la vida de los otros».

La decisión de entrar en política la tomó por su vocación de servicio público, la que está convencida que mueve a todos los que dan el paso. «Todo el mundo que está en política lo hace por vocación y con ilusión, con el objetivo de dar lo mejor de sí mismos y, por eso, a mí me causan admiración».

Rechaza las críticas gratuitas a la política y a los políticos. «Seguramente es porque no se conoce de puertas para dentro, pero no se puede dar la espalda ni a una ni a otros», opina

Lamenta por eso la deriva de una actividad que «es el mejor instrumento de transformación y progreso», y en la que parece que se ha instalado una crispación que dificulta la defensa común de los intereses de los ciudadanos.

«En mis tiempos en la Asamblea teníamos encontronazos, pero cada uno, en el gobierno y en la oposición, respetaba su papel y manteníamos una relación cordial», asegura. «Explicábamos nuestras propuestas no solo a nuestro grupo, también a la oposición antes de llevarlas al Parlamento regional», detalla.

«Ahora hay mucho ruido y poco debate político sobre los asuntos que interesan a los ciudadanos, y esto no lleva a nada positivo, más allá de reforzar la idea de que la política no sirve e, insisto, nada más lejos de la realidad».

Para María Dolores Aguilar, la familia es la gran olvidada de la actividad política. «Cuando tú decides meterte en ella sabes a qué te expones, pero tu familia no y es la que más sufre. Mucho más en estos tiempos de trifulcas en los que se ha perdido el respeto, en el que se emplean modos de expresión que no deben tener cabida en la Asamblea, porque un espacio de debate público no puede ser un gallinero».

Reconoce que hay veces en las que tiene que apagar el televisor en la retransmisión de algún debate, «porque se traspasan todos los límites, hay una normalización del insulto que no puedo entender, me entristece».

Miguel Cantero Exdiputado del PP «Elegí ser profesional de la abogacía antes que serlo de la política»

Ampliar Miguel Cantero fue portavoz parlamentario en la primera legislatura del PP en la Junta. HOY

Militante del PP desde 1982, Miguel Cantero ha desempeñado diversas responsabilidades orgánicas y cargos públicos en su trayectoria política hasta que en 2019 decidió abandonar la primera línea y reincorporarse a su despacho como abogado. «Simplemente echaba de menos mi ejercicio profesional porque siempre he querido ser un profesional de la abogacía antes que serlo de la política», resume.

Pero reconoce que estar en la primera línea fue una experiencia enriquecedora «y un verdadero privilegio que agradezco a mi partido, porque en ese tiempo aprendí mucho, tanto que en realidad creo que por la política debería pasar todo el mundo en algún momento de su vida, es una asignatura pendiente».

Su trayectoria pública arrancó en 2007. Ese año fue el candidato del PP a la Alcaldía de Plasencia. «Fui un candidato de consenso dentro del partido y, aunque empatamos en concejales con el PSOE, no pudimos gobernar», recuerda.

Miguel Cantero fue portavoz de la oposición en la segunda y última legislatura de la socialista Elia María Blanco en el consistorio placentino, y el artífice, junto con su compañero Isidro Rodríguez, del llamado 'caso Plasencia'. Fue él quien llevó a la Fiscalía el entonces posible fraccionamiento de contratos para evitar la licitación pública que acabó con la alcaldesa, y otros miembros de su equipo de gobierno, en prisión.

Cuatro años después, en 2011 Miguel Cantero fue en las listas del PP a la Asamblea, en el año en el que su partido alcanzó por primera vez la Junta de Extremadura. Con José Antonio Monago de presidente, el placentino se convirtió en portavoz del grupo parlamentario y en la siguiente legislatura, cuando Guillermo Fernández Vara recuperó el gobierno de la Junta para el PSOE, se mantuvo como diputado en el Parlamento autonómico hasta que en 2019 volvió a la abogacía.

«Entonces el respeto en la Asamblea era exquisito, ahora el tono grueso se ha elevado porque se ha vuelto a la política de trincheras y se trabaja por el titular», opina. No obstante, a sus 60 años, asegura que no le gusta que se critique la política y a los políticos, «porque la inmensa mayoría de ellos tienen una verdadera vocación de servicio, aunque haya caraduras que van a la política a servirse de ella y se extienda la idea de que quien grita más, tiene más razón».

Desde su punto de vista, «el problema radica en que ahora se miente y no pasa nada, en que vamos de escándalo en escándalo y ya no nos asombramos». Miguel Cantero cree preciso que la ética vuelva a la actividad política y que se frene «una polarización que en nada favorece a nuestra región».

José Antonio Monago fue presidente de la Junta gracias a Izquierda Unida, porque sus diputados se abstuvieron en su investidura. «El diálogo con ellos fue continuo y posible. Ahora parece impensable porque la política se ejerce en términos partidistas y no de interés general».

Jara Romero Exdiputada de Podemos «Sabía que de la política no quería vivir y aposté por mi carrera profesional»

Ampliar Jara Romero fue diputada regional entre 2015 y 2019. HOY

Ella fue una de las impulsoras de Podemos en Extremadura y una de los seis diputados con los que el partido fundado por Pablo Iglesias se estrenó en la Asamblea tras las elecciones de 2015.

Jara Romero fue coportavoz del grupo parlamentario y ponente en uno de los debates sobre el estado de la región. Su llegada a la primera línea política no fue casual, como en la inmensa mayoría de los casos. En la Universidad se afilió a las Juventudes Comunistas y hoy, aunque ya no es militante de Podemos, sigue desarrollando su vocación de servicio público en movimientos sociales.

Reconoce que le gustó mucho ser diputada durante cuatro años. «Aprendí muchísimo y conocí a muchas personas y muchos colectivos», dice. Pero no se arrepiente de haber dejado la primera línea política. «Entonces tenía 30 años, sabía que de la política no quería vivir y aposté por desarrollar una carrera profesional propia».

Licenciada en Matemáticas y con ciclo superior de Transporte y Logística, Jara Romero reside en Zafra, es hoy manager de una empresa de transportes y va a ser madre por segunda vez. «Compaginar todo esto con la política en este momento sería muy difícil, pero no lo descarto en un futuro porque la política es la cosa más importante que nos reúne como sociedad».

Pese a que lo que ve en el terreno político no le gusta. «Hay mucho ruido y poco debate profundo, es como una crisis democrática, porque nos quedamos en lo superficial, en los titulares, cada uno suelta su argumento y no hay más». Para Jara Romero «los grandes debates han ido a menos, ya no se producen conversaciones dialécticas de grandes oradores, ahora solo hay eslóganes porque se confunde política con partidismo, que nada tienen que ver».

Cayetano Polo Exdiputado de Ciudadanos «En política hay que estar un tiempo y tener un trabajo al que volver»

Ampliar Cayetano Polo fue candidato a la Presidencia de la Junta en 2019. HOY

Nunca había militando en ningún partido hasta que descubrió Ciudadanos (Cs). «Me gustó el proyecto, me ilusionó su defensa de las libertades y decidí afiliarme». Era septiembre de 2014, entonces la formación de Albert Rivera nacía en Extremadura y Cayetano Polo se implicó de lleno.

En 2015 fue candidato a la Alcaldía de Cáceres. Cs logró cuatro concejales, «decisivos en la legislatura de la popular Elena Nevado», y cuatro años después fue cabeza de cartel a la Junta. Para entonces Cayetano Polo ya era portavoz del partido en Extremadura y Ciudadanos había conseguido en su primer intento lograr representación en la Asamblea. En las autonómicas de 2019 pasaron de uno a siete diputados y él se convirtió en portavoz del grupo parlamentario de un partido al alza y en uno de los políticos entonces con mayor visibilidad pública.

Pero poco más de un año después decidió dejarlo todo. «Abandoné mis cargos orgánicos y públicos y me di de baja en Ciudadanos», recuerda. Las diferencias de criterio con la dirección nacional mermaron su confianza en las personas que lo dirigían y en un proyecto que crecía «en centralismo y vocación presidencialista en el que Extremadura tenía poco peso o ninguno».

Cayetano Polo, ingeniero de montes y empresario, se centró entonces de nuevo en su carrera profesional. Hoy, a sus 51 años, tiene claro que volvería a tomar la misma decisión. «No me arrepiento de haberme ido para nada, yo no entré en política para quedarme. Creía y mantengo que en política hay que estar solo un tiempo concreto y tener por eso un trabajo al que regresar».

No se arrepiente de haber abandonado la primera línea, pero tampoco del paso que dio en 2014, «me da pena que los valores de Ciudadanos no tengan hoy reflejo en el panorama político», y recuerda con entusiasmo su tiempo en la Asamblea. «Mi experiencia fue fantástica con todos los grupos políticos. Entonces se podía hablar y negociar, ahora creo que cuesta encontrar el debate serio y sano entre tanto ruido».

Cayetano Polo considera que la polarización creciente desvirtúa el objetivo prioritario de la política de servir a los ciudadanos y avanza hacia una fractura social peligrosa. «La crispación que hay invade todo y lo hace más irrespirable», dice. «Los debates nacionales dan vergüenza y la Asamblea extremeña no es ajena; la ola nacional salpica y todos aceptamos formas que no son positivas».

Desde su punto de vista, el problema puede radicar en que «una mayoría de la clase política la ve como fin y no como medio, por lo que los partidos están obligados a mantener grandes estructuras que hacen que la supervivencia se imponga a la necesidad de trabajar para mejorar la vida de los demás».

Padre de un niño de 12 años, asegura que no quiere volver a una actividad que «desgasta personal y familiarmente» y porque está convencido de que «a la sociedad se la puede servir desde distintos lugares».