Los políticos aceleran las inauguraciones en Extremadura a cinco días de la prohibición

Junto a un edificio terminado, o bien rodeado de andamios e incluso en mitad de un solar, es raro que un extremeño no haya visto de cerca a algún candidato en los últimos días explicando que en ese lugar va a haber algo importante. El ... próximo lunes se convocarán las elecciones autonómicas y municipales y desde entonces ningún político podrá dejarse ver en una obra pagada con fondos públicos para no ser acusado de propagandista. Lo anterior explica que en este mes de marzo estén acudiendo a todas las que pueden. Hace décadas estaba todo calculado para cortar una cinta o descubrir una placa. Ahora, para convocar a los medios, basta con que haya albañiles trabajando.

Desde Madrid ha sido llamativo –y criticado por los adversarios– el viaje a Badajoz este lunes de la ministra de Justicia, Pilar Llop, para inaugurar un Palacio de Justicia vacío, el cual se anunció que entrará en funcionamiento en noviembre tras más de cinco años de retraso. Junto a la enviada del Gobierno posó el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ayer a la una de la tarde estaba en Miajadas explicando otra obra que apenas ha empezado, la de una fábrica de tratamiento y procesado de almendras.

No es época de trabajar en el despacho. Entre quienes se presentan a las elecciones del 28 de mayo la mayoría ha intensificado su agenda de calle en este mes de marzo. El objetivo es no incumplir la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), que en 2015 incluyó modificaciones para que los dirigentes públicos no aprovecharan su posición al frente de una institución para dejarse ver por obras públicas o privadas desde las que 'vender' su gestión días antes de ir a votar.

El próximo 3 de abril se convocan las elecciones del 28 de mayo y desde entonces «queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo» (artículo 50.3 de la LOREG). Desde que comenzó 2023 el calendario se ha intensificado para multiplicar la presencia de quienes encabezan las listas. Esto explica, por ejemplo, que el alcalde de Badajoz acudiera con todo el boato posible a recepcionar la urbanización de un sector donde unos promotores privados están construyendo viviendas en la avenida de Elvas en un viernes de carnaval cuando este evento requería la máxima dedicación posible.

Entre andamios y ladrillos

La Junta de Extremadura también lleva tiempo eligiendo proyectos que promocionar y en la primera semana de marzo su vicepresidente, José María Vergeles, se hizo fotografiar en lo que será el centro de menores de Plasencia, un lugar donde solo se ven ladrillos y andamios y que no entrará en funcionamiento hasta el año 2024. Algo parecido hizo el 24 de marzo cuando recorrió el hospital de Plasencia para interesarse por unas novedades que aún no estaban a disposición de los pacientes. No muy lejos, también en marzo, el alcalde placentino, Fernando Pizarro, fue a ver la obra de la piscina de verano, la cual aún no ha concluido. Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Carlos Carlos, viajó a Talayuela para ver una depuradora el jueves pasado, instalación que todavía está en obras.

Ampliar El consejero de Sanidad, José María Vergeles, el 24 de marzo en el futuro búnker de radioterapia en Plasencia. David Palma

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, visitó las obras de rehabilitación energética del Residencial Juan XXIII junto a la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias el pasado 13 de marzo. Una semana antes, también fue a ver otra obra, la de la sede provisional del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), esa vez con el consejero de Economía, Rafael España.

En Badajoz, el campo de fútbol de Gévora ha merecido una placa, la cual fue descubierta el domingo pasado estando presente el alcalde, Ignacio Gragera, como si se tratara de una inauguración cuando lo realizado allí solo ha sido una reforma. Su propio delegado de Poblados, que seguramente compita contra él en las elecciones del 28 M, también aprovechó para colocarse ante las cámaras.

Ampliar El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera (izda.), visitando este martes un parque infantil de San Roque, aún rodeado de palés y sacos de cemento. HOY

Sin embargo, el apretón final en las agendas de los dirigentes públicos buscando la foto y los micrófonos se aprecia sobre todo esta semana, la última disponible para explicar y lucir proyectos e inversiones estén como estén.

«Inmediata suspensión»

En Mérida se abrirá un teatro dentro de dos meses en el barrio de La Antigua, pero este martes el alcalde Antonio Rodríguez Osuna lo ha visitado, pese a que la imagen resultante fuera junto a un andamio y las conducciones de climatización de lo que será la caja escénica. En Cáceres su alcalde, Luis Salaya, visitó ayer otra obra, la del futuro centro comercial Way, el cual a día de hoy es todavía un inmenso solar.

Este martes el gabinete de Gragera también pisó el acelerador y en su agenda le incluyeron la inauguración de un parque con juegos para niños y un parque infantil de seguridad vial en la misma mañana. El primero aún estaba rodeado de palés y sacos de cemento, el segundo, a diferencia del anterior, ya se pueden usar. No así el parque de las Vaguadas, aún en obras y que el alcalde pacense visitará hoy miércoles.

Es complicado decir que no a cualquier evento o foro en estos días. Hoy miércoles Vara aprovechará para hablar de los grandes proyectos que, según dice, ha conseguido atraer a la región, por eso va a participar en el Parador de Mérida en una mesa debate sobre el proyecto Elysium City promovida por el Club Senior. Sería complicado que el candidato a presidente de la Junta hubiera podido acudir de celebrarse la semana siguiente porque la oposición lo hubiera denunciado.

En 2019, por ejemplo, la Junta Electoral ordenó a la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura la «inmediata suspensión» de un acto convocado en Mérida, a pocos días de las elecciones, en conmemoración de los 20 años de modernización del regadío tras informar el PP a la Junta Electoral.

Este último órgano es garante de la transparencia y objetividad de cada proceso electoral. En Extremadura lo componen ocho personas y suelen ser vocales magistrados del Tribunal Superior de Justicia respectivo y Vocales catedráticos o profesores titulares de Derecho, Ciencias Políticas y Sociología en activo o juristas de reconocido prestigio, a los cuales no les quedará más remedio que ponerse en alerta a partir del próximo lunes, cuando seguramente se les multiplique el trabajo.