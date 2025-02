El político de fondo que no logró su objetivo final

Tiene una memoria apabullante. Política, cooperativa o futbolística. Es una de las características, cuentan quienes lo conocen, de José Luis Quintana Álvarez (4-12-1960, ... Don Benito), el hombre que ha sido consejero de la Junta, en dos legislaturas, diputado y vicepresidente de la Diputación provincial y, sobre todo, alcalde de su municipio. El regidor que volcó su caudal político y sus últimos esfuerzos en la fusión con Villanueva de la Serena. Referente para las Vegas Bajas del Guadiana y para Extremadura. Un proyecto por el que volvió a presentarse a las elecciones cuando no tenía intención de hacerlo y por el que finalmente ha dicho adiós a la vida pública.

Socialista de largo recorrido, tímido en una primera impresión, cercano, subrayan, cuando el interlocutor lo trata con cierta frecuencia, se marcha del Ayuntamiento dombenitense tras a dejar a cero la deuda del Consistorio con los bancos.

Cuando llegó a la Alcaldía en 2015 se debían unos 12 millones. Al acabar esa legislatura, empezó a haber superávit y Quintana se volcó en reeditar mandato para su 'obsesión': que Don Benito (en unión con Villanueva) creciera más como polo de desarrollo.

El pacto entre Siempre Don Benito y el PP que lo ha desalojado de la Alcaldía ha terminado, a sus 62 años, con su trayectoria política pública aunque no dejará de inmediato el mando del PSOE local. Seguirá siendo su secretario general (lo es desde 2008) hasta su renovación. Antes de ser alcalde, durante ocho años fue otros ocho edil en la oposición.

La vida profesional de este diplomado en Derecho Tributario y máster en dirección económica financiera, especializado en política agraria comunitaria, tuvo como protagonista inicial la gestoría Ademnsa, donde se especializó en el trabajo con el mundo agrario.

Una labor que profundizó cuando Juan Carlos Rodríguez Ibarra lo nombró director general de Financiación y Medios Agrarios (1996-1999) y después director general de la PAC (1999-2003). En su primer gobierno, Guillermo Fernández Vara lo situó como consejero de Agricultura (2003-2007) y después (2007-2011) como responsable de Fomento. «José Luis lleva los números en la cabeza. Es muy riguroso. Eso lo traía aprendido antes de ser alcalde. Tras ser alcalde, a eso le ha añadido una visión de futuro incuestionable», reflexiona un amigo que lo conoce desde hace décadas.

Vicepresidente de la Diputación y diputado de Fomento entre 2011-2015, logró ser alcalde de Don Benito en 2015. Casado con Adela Cortés, maestra jubilada, padre de José Luis y Laura y abuelo de tres nietos, el último nacido en este mes, Quintana decidió arriesgar frente al factor identitario, y no económico, que lastraba desde hace años el proyecto de fusión entre Don Benito y Villanueva.

Sabía que tras el abrumador apoyo al sí, se había atascado con el nombre del nuevo municipio y el surgimiento de plataformas contrarias al mismo. Y sabía, dicen, que los comicios del 28 de mayo iban a ser muy duros y que, si no sacaba mayoría absoluta, no gobernaría. «Lo que no imaginó es que el PP se echase para atrás y aparcara la fusión», señala otro conocido. Ciclista de fondo y amante del baloncesto y los toros, José Luis Quintana Álvarez ha dejado hoy el acta de edil. Empieza otra vida.