En la Universidad de Málaga tuve la suerte de interaccionar con grandes profesores como Alfredo Fierro, catedrático de Psicología de la Personalidad y autor de obras como «Historias de Dios» (esto fue hace más de treinta años), que fue llamado por Felipe González para participar en las reformas educativas. Recuerdo que en clase se mofaba de los neologismos acuñados y empleados indiscriminadamente, por ejemplo, la expresión «sistémico», que entonces hacía referencia a un campo emergente de la ciencia para estudiar sistemas mentales o cognitivos, pero quedaba muy bien su empleo en cualquier tesis que, en efecto, después he visto emplear hasta en la quiebra de los bancos durante la crisis. Siempre me acuerdo de él cuando la leo.

Pues algo parecido sucede con otras expresiones muy en boga, como por ejemplo «cordón sanitario», cuyo empleo actual no tiene nada que ver con enfermedades infecciosas o, más generalizado aún, «políticamente correcto». Hace poco he leído que a Enid Blyton, autora de las novelas infantiles de «Los cinco», traducidas a 40 idiomas y con 600 millones de libros vendidos, se le ha negado la acuñación de una moneda conmemorativa por no ser políticamente correcto: se le achaca sexismo, homofobia y racismo en sus libros infantiles. Esto no debe extrañar, pues Caperucita Roja ha sido vetada en Cataluña por sexista. La corrección política parce que tampoco fue el fuerte de Hernán Cortés, cuyo quinto centenario ha pasado sin pena ni gloria, al no ser correcta (políticamente) la rememoración de sus genocidas hazañas. Para ciertos regidores municipales las letras de las canciones de Luis Pastor no son políticamente correctas, y hace ya tiempo que tampoco lo son los piropos y los chistes subidos de tono.

Podríamos afirmar que hubo un tiempo –nada lejano- en el cual, con los parámetros morales actuales, la incorrección política fue la norma que regía nuestra sociedad, porque ¿cómo explicar los monólogos de Gila sobre las suegras, los chistes de gangosos de Arévalo, los gags de Martes y Trece o Chiquito de la Calzada donde aparecía algún afeminado sin una reprobación pública y social? Indudablemente, hemos avanzado rápido. Pero es que, con el tiempo, fue políticamente incorrecto llamar APA a las asociaciones de padres de alumnos; ya saben, es mejor decir AMPA porque, si siguiera existiendo aquello del Catecismo, Adán y Eva serían «nuestros primeros padres y madres». Los discursos ya no es políticamente correcto iniciarlos con aquel «señoras y señores», sino que hay que ampliar el espectro de referencias hasta la saciedad con los consabidos «compañeros y compañeras», «médicos y médicas», «ciudadanos y ciudadanas», por mucho que la RAE lo considere una práctica pedestre y ridícula, adjetivos que son insuficientes para algún miembro (o miembra), como Arturo Pérez-Reverte.

Nos hemos vuelto muy correctos, aunque constatemos que esa corrección no obedece a unos patrones universales ni tendencias unitarias. Verbigracia, para muchos es políticamente correcto proteger las fronteras nacionales aunque se ahoguen cientos de migrantes en el mar. Es políticamente correcta la desobediencia civil, aunque lleve al enfrentamiento y la ruptura social con repercusión judicial. Y, a mayor nivel, es políticamente correcta la guerra comercial y el desprecio de los acuerdos internacionales. Si vivieran Francisco Umbral, Fernando Fernán Gómez y José Antonio Labordeta exclamarían al unísono: «¡a la mierda la corrección política»!