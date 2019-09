Política y gota fría

CONVENDRÁN conmigo en que en estos momentos, a esas miles de familias de Orihuela que han perdido todos sus enseres, vehículos e infraestructuras (incluso la vida de algún allegado), no deben importarle mucho los tira y afloja entre Sánchez e Iglesias acerca de sus cotas de confianza mutuas, ni las estratagemas de última hora de otras formaciones. La riada provocada por las imponentes lluvias torrenciales en el Levante español, no solo se ha llevado carreteras y cultivos de la huerta murciana: arrasa también ilusiones, proyectos, esperanzas, el trabajo de décadas junto a los cuales constituyen un insulto los huecos devaneos de los responsables políticos sobre sus particulares porciones de poder, por mucho que Casado se haya puesto las katiuskas para sacarse la foto en las zonas damnificadas y Sánchez sobrevuele con rostro circunspecto las anegadas comarcas levantinas. Es esta una cercanía postiza y circunstancial que difícilmente se traducirá en acciones de gobierno, porque sigue sin haber gobierno; ni en partidas presupuestarias de emergencia, porque no hay presupuestos. Ni consensos, ni acciones comunes, ni proyectos políticos. Está quedando nítidamente patente que lo que les interesa a los actores políticos dista de lo que nos interesa a la colectividad, haya catástrofes o no.

Este lamentable alejamiento de los representantes a quienes la población encargó hace tiempo tomar el pulso del país y que están solo dedicados a no perder sus respectivas esferas de influencia en una impúdica guerra psicológica sobre la campana, no solo se pone de manifiesto en estos casos de graves catástrofes como inundaciones o incendios. Hay otras gotas igual de frías que se traducen en una permanente y soterrada situación injusta que afecta a cientos de miles de ciudadanos, cuya casa no necesariamente se ha inundado o quemado, pero que sufren los efectos también largamente catastróficos del paro, la precariedad, la pobreza, la falta de posibilidades de acceder a condiciones dignas. No existe situación más injusta que la carencia de expectativas de acceder a una vida decente. Realidad ante la que se muestra una indecorosa miopía por parte de quienes hace ya tiempo deberían estar dedicados en cuerpo y alma a mitigarla, pero lo han postergado hasta el límite, más interesados en arreglar 'sus cosas' con desprecio absoluto a la ciudadanía y olvidándose de los verdaderos problemas del país. ¿Quién debería poner las pilas a esta caterva de buscavidas? ¿El Jefe del Estado? Pues no sé. En el siglo XIII se decidió encerrar con llave («con clave») a los cardenales que llevaban un año sin elegir el sustituto del papa Clemente IV. Tal vez ciertos artículos de la Constitución o de la Ley Electoral debieran contemplar un mecanismo para formar gobierno que no dependiera de reiteradas (e infructuosas) consultas electorales. En ciertos países se regalan escaños al ganador para evitar esto. La democracia no consiste en votar y votar hasta que a los representantes les guste el resultado: eso sería una prostitución del sufragio, un abuso de la estadística que convertiría a esa democracia en una superstición, como dijo una vez Jorge Luis Borges. A la hora de redactar esta columna todavía no hay acuerdo, pero en el supuesto de que finalmente lo hubiera, el crédito de la llamada 'clase política' seguirá bajo mínimos.