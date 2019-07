Soy política, soy ciudadana

POLÍTICA es eso que ocupa todo nuestro espacio, es la causa y la consecuencia de toda transformación social y económica. Cuando alguien se califica como «apolítico», claramente tiene un concepto distorsionado del verdadero sentido de la política porque todos y todas hacemos política en nuestra vida cotidiana, todos y todas tenemos algo que aportar a nuestra sociedad dejando en ella nuestra impronta.

Soy una convencida del poder transformador de la política, por eso también lo soy del papel protagonista que debe tener la ciudadanía en el trabajo de quienes aspiramos a fajarnos con los problemas que afectan al día a día de muestras sociedades con el ánimo de poder cambiar el mundo.

Desde mi convicción, vivo momentos de sentimientos encontrados. Por un lado siento un enorme agradecimiento y orgullo de ser parte del proyecto que representa el PSOE (sí, me siento orgullosa de ser política), por otro siento pena e indignación al ver los años luz a los que se encuentran de la vocación de servicio público, aquellos que han envejecido en política antes de llegar a su pubertad (sí, me siento frustrada como ciudadana). El refranero español recopila la sabiduría popular y dice que: «una cosa es predicar y otra dar trigo». Vivimos tiempos de grandes predicadores de discurso hueco por estar falto de hechos que den coherencia al contenido, por eso recientemente en este país salimos del hartazgo y volvimos a creer que otra forma de hacer política es posible. En menos de un año y en unas circunstancias de excepcional dificultad, el Gobierno de Pedro Sánchez demostró que con voluntad, integridad, convicción y trabajo, se abre una ventana al futuro para una España moderna y de progreso en la que todos y todas tenemos cabida. Nos ilusionamos y nos movilizamos para decir mayoritariamente en las urnas que esa es la España que queremos.

El liderazgo es la capacidad de convertir las debilidades en retos y oportunidades, haciendo de la diversidad una fortaleza. Por tanto, no debe perder de vista su condición representativa, sosteniéndose en los pilares fundamentales de anteponer el interés general a cualquier tipo de interés particular, favorecer la cohesión frente a la crispación y el enfrentamiento, y dar garantía de estabilidad huyendo de la volatilidad. En este punto, vuelvo a recurrir al saber del pueblo porque «a buen entendedor, pocas palabras bastan». Querida ciudadanía, habéis podido comprobar que no era utopía. Hacer política no es un reality show, ni un qué hay de lo mío permanente, es ofrecer una herramienta transformadora al servicio de la sociedad: reivindiquémosla. Como ciudadana exijo respeto y que no subestimen mi inteligencia. Como política pido al resto de fuerzas que cumplan con el deber de dignificar este noble arte al que nos dedicamos.