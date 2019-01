El 11% de los polícias locales de Extremadura se podrán jubilar de forma anticipada este año Un agente de Mérida accede a la jefatura de la Policía Local en la capital de Extremadura. :: BRÍGIDO Los mandos policiales alertan sobre la escasa convocatoria para cubrir bajas y que una decena de municipios pueden quedarse sin agentes CELESTINO J. VINAGRE Viernes, 18 enero 2019, 21:17

Desde principios de año, decenas de policías locales en Extremadura pueden acogerse a la jubilación anticipada. Deben comunicar su propósito en los ayuntamientos en los que presten servicio antes del 31 de este mes e informar también a la Seguridad Social. Cerca de 160 agentes se pueden acoger a corto plazo este año a esa jubilación, un 11% de la plantilla total de municipales en la región. Las estimaciones de Ajeploex (asociación de jefes y mandos de policías locales en Extremadura) elevan a 300 los que estarán en condiciones a lo largo de este año para acceder a esa salida a corto plazo.

«Eso va a crear un problema serio a corto y medio plazo en muchas plantillas y en muchos pueblos ante la ausencia de convocatorias para reemplazar esas salidas y las que se producen habitualmente por la edad de jubilación digamos tradicional», explica a HOY Pedro Rivera, miembro de la directiva de Ajeploex.

«Hay municipios en la región que se van a quedar sin policía local porque el único que tienen en estos momentos se va a acoger a esa jubilación anticipada», apostilla Rivera. Calcula que son una decena los que podrían encontrarse en esta situación a lo largo de este 2019.

Según datos del Registro de Policías Locales de Extremadura, actualmente existen 1.484 efectivos de policía local en la región. Según datos de ese registro y de los municipios, se estima que 158 son los agentes los que pueden acogerse al anticipo de la edad de jubilación.

En diciembre pasado el Consejo de Ministros aprobó el real decreto por el que regula la jubilación anticipada de los policías locales, que pueden solicitarla a partir de este mes de enero los que con, 59 años, acrediten 37 de actividad efectiva y de cotización.

La nueva norma permite desde el 2 de enero que los municipales puedan solicitar el adelanto de su jubilación aplicando un coeficiente reductor de 0,20% al número de años que hayan trabajado como agentes.

Como requisito imprescindible para acceder a ese tipo de jubilación los agentes deberán haber cotizado quince años como policía local.

Plazas que no se convocan

«No tenemos nada que decir sobre esa posibilidad laboral que se les abre a los agentes de jubilarse antes de tiempo. Nuestra inquietud viene por cómo va a afectar esa medida a las plantillas. Hay casos de plantillas compuestas por cinco agentes en las que solo van a seguir tres. Y no hay voluntad ahora por parte de los alcaldes, percibimos, de cubrir esas bajas, de sacar nuevas convocatorias, o dejar que la Junta lidere un proceso selectivo», sentencia Rivera, que trabaja en Fuente del Maestre.

Se refiere el representante de Ajeploex a que la Junta ha puesto en marcha la creación del tribunal único de oposiciones de Policía Local que permitirá unificar los procesos de selección que se convoquen en la región. El objetivo es facilitar los trámites a los ayuntamientos que se verán afectados por el adelanto de la edad de jubilación de los agentes para que puedan cubrir esas vacantes lo antes posible.

«Vemos que muchos alcaldes no quieren ceder la competencia de sacar esas plazas y no aceptan el llamamiento único que propone la Junta. No lo quieren por cuestiones de ego o de política a escasos meses de las elecciones. Y eso es un despropósito. Se debe pensar en el bien de la ciudadanía por encima de todo. Y va a haber municipios en los que el único agentes se va en unos meses y no se cubrirá la plaza o municipios grandes donde va a afectar muchísimo esa jubilación anticipada», remarca Pedro Rivera.

En Valle de Santa Ana (1.300 vecinos, a cinco kilómetros de Jerez de los Caballeros) el único policía local del municipio cumple los requisitos para esa baja anticipada. El alcalde santanero, Manuel Adame, no sabe si finalmente el agente pedirá la baja. «Está echando cuentas para ver cómo queda la pensión y supongo que mira también otros aspectos. Estamos a la espera de su decisión», relata el primer edil.

Adame confirma que hay alcaldes que no piensan cubrir las salidas en su plantilla de policías locales, incluso aunque eso signifique quedarse sin municipal en el pueblo. Por ahorro económico y porque no creen que sea un puesto imprescindible.

«Yo sí creo que lo es y me parece bien la idea de facilitar las convocatorias por parte de la Junta. Los ayuntamientos de municipios pequeños llegamos hasta donde podemos, se acumula el trabajo y muchas veces sacar una plaza es un mundo, no solo por el coste del proceso sino por el dispositivo para la oposición», finaliza el regidor.