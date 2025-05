Unos 150 policías y guardias civiles se concentran contra la reforma de la ley mordaza en Badajoz

EUROPA PRESS Miércoles, 24 de noviembre 2021, 13:29 | Actualizado 16:50h. Comenta Compartir

Unas 150 personas entre policías nacionales y guardias civiles se han concentrado este miércoles, día 24, frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura en Badajoz para protestar por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza.

Acompañados de la pancarta 'Plataforma no a la #Españainsegura', en la concentración se han podido escuchar voces como «Marlaska dimisión», «No a la España insegura» o «Policías protegidos». En la concentración han participado también miembros del PP de Extremadura, entre ellos su presidente regional, José Antonio Monago.

En declaraciones a los medios, el secretario regional de la Unión Federal de Policía (UFP), Juan Manuel Gordillo González, ha explicado que este miércoles acuden frente a la Delegación en Badajoz y en todas las del país para mostrar su protesta contra el cambio que quiere hacer el Gobierno de España en la conocida como 'Ley mordaza', cuya reforma «lo que pretende es dejar al policía totalmente vacío de autoridad».

«Perdemos la autoridad y le da pie a los grupos radicales y violentos a manifestarse con mucha más violencia de la que están ejerciendo hasta ahora, puesto que es que ni siquiera, ni siquiera, van a tener que comunicar el aviso de manifestación a ningún sitio», ha señalado, a la vez que ha subrayado que se pueden manifestar en cualquier sitio de una ciudad y se ha preguntado «cómo la policía puede prevenir eso», de qué medios puede disponer en el caso de que sean violentos o cómo pueden responder, cuando les «deja totalmente vendidos en ese aspecto».

Gordillo González ha citado asimismo que el Gobierno pretende «desautorizar» la presunción de veracidad del policía como agente de la autoridad, de forma que «el atestado policial va a tener la misma presunción de veracidad que la voz o la opinión del propio infractor», y ha sumado otro punto de la reforma como el que pasa por reducir las infracciones económicas a la posesión y tenencia de drogas, sobre lo cual ha expuesto que les «quedan totalmente desprotegidos».

AUGC

Por su parte, el secretario general en Badajoz de la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC), Braulio Calvo, ha destacado la creación de la plataforma a nivel nacional denominada 'España insegura' «simplemente para visibilizar el rechazo» ante la reforma que quiere hacer el Gobierno de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Al respecto, les «llama la atención» y les «preocupa» que el Ejecutivo Central quiera acometer una reforma de una ley orgánica «tan importante» como la citada, pero no se haya sentado o no haya hablado con los representantes legítimos de los trabajadores como los sindicatos o las asociaciones de policías o de guardia civiles, ha continuado, al tiempo que ha reconocido que están «muy preocupados» con que se les pueda grabar, algo que ya se puede hacer aunque no se les puede difundir en redes sociales o en otro medio sin autorización.

«Precisamente nosotros lo que queremos es lo contrario y no nos dejan, o sea, nosotros lo que queremos es grabar nuestras actuaciones, queremos poner cámaras en los coches patrulla e incluso en los uniformes de los guardias como estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en la policía de Estados Unidos y de esta manera que haya total transparencia en las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», ha planteado, junto con que parece que con esta reforma «se está cuestionando la honestidad o el buen hacer» de dichas fuerzas.

Calvo ha tachado de «desacertado» que se rebaje de seis a dos horas el tiempo de identificación, lo cual en el caso de Badajoz ciudad si un policía quiere identificar a una persona que ha cometido una infracción o delito se lo puede llevar a la Jefatura «y tarda 10 minutos».

Pero en el medio rural, ha añadido, si un guardia civil está «en mitad del campo» y hay unas personas robando aceitunas y los quiere identificar, si se tiene que desplazar a la dependencia policial más cercana «igual puedo tardar una hora» y si lo tiene que «devolver al sitio», como dice la reforma, «ya tengo ahí casi las dos horas».

SUP

A su vez, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Fernando Cabanillas, ha recalcado que están protestando desde hace tiempo e incluso hablando con los grupos parlamentarios del trámite para la reforma de la Ley de protección y seguridad ciudadana, y que hay una serie de artículos y modificaciones con las que están «completamente en desacuerdo».

Así, considera que va a «dificultar muchísimo» el trabajo de los compañeros, tanto policías, guardia civiles, policía local, autonómicos, y por ende va a «disminuir la seguridad de los ciudadanos», ha considerado.

Igualmente ha matizado que hay una serie de conceptos como «quitar» la presunción de veracidad en las infracciones, o en que en materia de antidisturbios les quieren «quitar» las bolas de goma y creen que «con la conflictividad que hay y la dureza de las agresiones en las manifestaciones» es «dejar a los pies del caballo a los policías».