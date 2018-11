La policía protege a casi 1.600 víctimas de violencia machista en Extremadura Baja en 173 el número de casos con protección policial en los últimos cinco años A. R. H. Sábado, 24 noviembre 2018, 08:34

El Ministerio del Interior puso en marcha en el año 2007 el sistema de seguimiento de los casos de violencia de género denominado 'VioGén'. Con él valoran el nivel de riesgo que padecen las víctimas y eso conlleva una serie de medidas policiales de protección. En Extremadura, a 31 de octubre de 2018, había un total de 1.563 casos activos, lo que supone 173 menos que en el mismo mes del año 2013. Hace un lustro el número ascendía a 1.736. Eso se traduce en un 9,96 por ciento menos.

A nivel nacional se observa la misma tendencia. En España hay un total de 56.707 casos activos. Son 8.411 menos que hace cinco años, cuando se registraron 65.118. Supone una bajada del 12,91%.

«Una de las razones que estamos observando para que eso suceda es que aunque hay más denuncias los juzgados están concediendo cada año menos órdenes de protección y medidas de alejamiento», explica Carmen Freire, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en Extremadura.

En cuanto a los niveles de riesgo, la Secretaría de Estado de Seguridad establece cinco. Actualmente hay 663 casos que se sitúan en el tramo denominado 'no apreciado', 653 en el bajo, 240 en el medio y siete en el alto. 903 son de la provincia de Badajoz y 660 de la de Cáceres.

Dependiendo del nivel de riesgo, la protección y seguimiento varía. Cuando es 'no apreciado' se facilita a la víctima teléfonos de emergencia, asistencia especializada y se le recomienda llevar siempre el móvil para que esté localizable.

Si es bajo, la víctima tendrá números de teléfono para que se ponga en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en cualquier momento. Además, se llevan a cabo contactos telefónicos esporádicos con la mujer denunciante.

En el caso de que sea medio, existe vigilancia ocasional del domicilio y del trabajo. Se puede cambiar las cerraduras en casa como medida de seguridad. Además, entre las principales labores, destaca el acompañamiento a la víctima a los diferentes juicios.

Cuando el riesgo es alto, la vigilancia es frecuente y aleatoria en el domicilio de la víctima, su trabajo y el centro escolar de los hijos si los hay. También se controlan los movimientos del agresor. Además, se recomienda a la mujer dejar el domicilio habitual. Se suele pedir a la superviviente que planifique y practique «una rutina de escape de emergencia». Para ello se le recomienda disponer siempre de una bolsa de emergencia con todo lo necesario por si tiene que huir. En este nivel mantiene contacto diario con los agentes policiales que se encargan de su protección.

Las medidas previstas para el riesgo extremo suponen escolta para la víctima y control de los movimientos del agresor. A ello se suman todas las medidas que se incluyen para los demás niveles.

En España, hasta finales de octubre, hubo diez casos que tienen activado un riesgo extremo. La comunidad autónoma con más es Madrid. Por su parte, en Extremadura no hay ninguna mujer que esté incluida en ese tramo.

Maripaz Flores, cacereña que ha denunciado haber sufrido malos tratos durante diez años, ha pasado por diferentes niveles. Actualmente es bajo. «He tenido un policía de protección que me ha acompañado a juicio, tenía su número de teléfono y le podía llamar. Cuando mi riesgo era alto, me llamaba con mucha frecuencia. Además, contaba con un teléfono de seguimiento que funciona como un GPS. Te dan tres toques al móvil y si no lo coges agentes de la policía se presentan en el lugar que estés», concluye.