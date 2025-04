La Policía interviene en un tren extremeño ante la negativa de un viajero a usar mascarilla 

Ángela Murillo Miércoles, 31 de agosto 2022, 10:17 | Actualizado 14:44h. Comenta Compartir

Nuevo incidente en el tren extremeño y segunda vez en menos de dos días que se requiere presencia policial en los vagones. Esta vez a cuenta de una mascarilla. Pasaban las ocho de la mañana de este miércoles cuando un pasajero se ha negado a utilizar el cubrebocas en el Alvia 00197 que conecta la región con Madrid. Al exigirle la interventora que se la pusiera, el hombre se ha negado alegando que contaba con un justificante médico que le exime de su utilización, han informado a HOY testigos presenciales. La discusión ha tenido lugar en el tren que salió de Badajoz a las 7.25 horas.

Al llegar a Cáceres han tenido que subir al tren tres policías nacionales que le han insistido al hombre que enseñara el justificante médico, pero no lo ha hecho, a pesar de buscarlo entre sus pertenencias; y, finalmente, ha abandonado el convoy acompañado de los agentes. Este incidente hizo que el tren con destino Madrid circulase con 16 minutos de retraso; una demora que finalmente se recortó a 7 minutos a su llegada a la capital.

Desde la compañía añaden que no es la primera vez que suceden este tipo de enfrentamientos relacionados con el uso de la mascarilla. Ocurrió lo mismo el pasado 1 de julio en un tren de Madrid a Pamplona. El convoy tuvo que parar a la altura de Guadalajara para que subiera la Policía, que tomó los datos al viajero y le informó de que quedaba propuesto para sanción.

Incidentes del lunes

El pasado lunes también fue necesaria la presencia de la Policía Nacional. En esa ocasión el incidente acarreó 24 minutos de demora. Los agentes tuvieron que subir a los vagones para identificar a un pasajero. También acudió una ambulancia por un ataque de ansiedad sufrido por una viajera y el interventor se vio obligado a rearmar el sistema después de que se bloqueara por la apertura de una puerta, tras el intento de un viajero de salir del convoy por oler a quemado.

El viaje hacia Madrid transcurría con cierta normalidad, aunque con un ligero retraso, hasta pasar Torrijos (Toledo). «Todo tiene su origen en que se activó el ASFA (el sistema de seguridad) y por eso el tren frenó entre Torrijos e Illescas», explican desde Renfe. Ese frenazo brusco provocó que los pasajeros detectaran olor a quemado y originó un nerviosismo al parecer injustificado, según Renfe. Algunos viajeros cogieron sus maletas para intentar salir del vagón cuanto antes. Incluso uno de ellos abrió una puerta del tren, lo que activó un protocolo de emergencia.

Las aclaraciones de Renfe van en dos direcciones. «Al frenar bruscamente y rozar las zapatas contra el freno, se genera olor a ferodo (parece olor a quemado, pero no lo es)». Además, la apertura indebida de la puerta hace que el tren no pueda continuar la marcha hasta que no se rearme el sistema, algo que debe hacer el interventor. Más retraso.

La actuación del viajero en cuestión generó tensión entre el pasaje. Tanto es así que el interventor decidió informar y solicitar la presencia de la Policía Nacional, que se subieron al convoy en Fuenlabrada.

Los agentes acudieron para identificar el pasajero que abrió la puerta. También se solicitó la presencia de una ambulancia, a la que igualmente hubo que esperar, para que atendiera a la viajera que sufrió un ataque de ansiedad.

Temas

Renfe