Polémica en Zafra por un supuesto caso de acoso escolar El instituto Cristo del Rosario rechaza las acusaciones de la madre del alumno de no estar actuando y asegura que ha cumplido el protocolo

Ana Magro Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:12 Comenta Compartir

Desde el pasado viernes se están difundiendo a través de las redes sociales y en distintos medios de comunicación un presunto caso de acoso escolar a un alumno en el instituto Cristo del Rosario de Zafra. El caso se ha viralizado a raíz de la publicación de un vídeo en una red social, grabado en la entrada del centro educativo, en la que la propia madre del alumno informa que su hijo padece trastorno del espectro autista menor y denuncia que sufre «agresiones y humillaciones» por parte de estudiantes del centro, al mismo tiempo que considera que desde el centro no se estaría tomando ningún tipo de medida en este sentido.

En respuesta a estas informaciones, el instituto ha emitido un comunicado en el que afirma que el claustro «no ha mirado, ni mira, ni mirará en ningún momento para otro lado ante el más mínimo indicio de acoso, entendiendo este en sus múltiples manifestaciones, contra cualquier estudiante o miembro de esta comunidad educativa».

El claustro desmiente «categóricamente» las afirmaciones por parte de la madre sobre «la falta absoluta de actuación por parte del centro», y remite a la documentación firmada por todas las partes involucradas, y que está en manos de la administración: «Se abrió un protocolo de actuación con anterioridad a la publicación de dicho vídeo», aclaran. Es según el comunicado una de las múltiples medidas que se han tomado «con todo el rigor desde que este alumno se matriculó el pasado curso, demostrando así que el centro ha estado actuando conforme marca la legislación educativa».

Desde el instituto Cristo del Rosario se lamenta que, desde la publicación de este vídeo, «se está llevando a cabo una campaña de difamación, desprestigio, acoso y amenazas a los profesionales que directamente han estado gestionando este asunto, así como a todo el profesorado, habiéndose hecho incluso extensivo a supuestos acosadores», lo que, según se informa, ha derivado en una agresión física a un menor fuera del centro educativo.

A través de este comunicado, el claustro quiere mostrar su «absoluto e incondicional apoyo al trabajo realizado desde el centro», y destaca en particular el impecable trabajo que se ha desarrollado a lo largo de todo este tiempo. «También queremos dejar claro que se tomarán las medidas legales oportunas para defender la dignidad, el honor y el buen hacer de todos los profesionales que han sido injustamente cuestionados».

El claustro del Cristo del Rosario defiende que en todo momento ha permanecido en silencio para no interferir en el desarrollo de la investigación que se está desarrollando, pero que tras las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación sobre este caso «sin contrastar con todas las partes y señalando de manera directa a cargos concretos del centro», aseguran, que se ven en la necesidad y obligación de denunciar «la desinformación» a la que dicen, han contribuido algunos medios. E instan a la Consejería, «conocedora de todo el procedimiento», a mostrar un apoyo explícito, público y contundente a sus trabajadores.

El comunicado finaliza invitando a una reflexión pública sobre los peligros de las redes sociales, en las que se han visto expuestos menores de edad, incluido el propio alumno afectado, «así como la manipulación de información que influye tan negativamente en el conjunto de la sociedad».

El alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, ha recordado que ante este posible caso de acoso que ha saltado a las redes sociales hay que dejar actuar a la Administración, que está en el asunto. «No podemos convocar a nadie a que se presente en un centro educativo, cuyo acceso es restringido, y mucho menos en el recreo. No olviden que hay menores. No actuemos de modo que la exaltación pueda conducir a alguna violencia. Ese no es el camino», ha indicado en su red social.

Apoyo sindical

Por su parte, la Federación de Enseñanza de CC OO manifestó este miércoles su apoyo al Instituto de Educación Secundaria Cristo del Rosario de Zafra, así como a su equipo directivo y al conjunto del claustro de profesorado, «tras los acontecimientos que han sido objeto de atención mediática en los últimos días».

«Desde nuestra organización sindical, valoramos de forma muy positiva el comunicado emitido por el claustro del centro, en el que se detalla con claridad y responsabilidad la actuación del instituto ante una situación compleja. La transparencia, el respeto a los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y la firme defensa de los valores democráticos que se desprenden de dicho comunicado son reflejo del compromiso ético y profesional del equipo docente», afirma el sindicato.

«Rechazamos rotundamente cualquier intento de desinformación o tergiversación que ponga en duda la labor educativa y social que desempeñan los centros públicos. En este sentido, lamentamos profundamente la difusión de contenidos en redes sociales y medios que, sin contrastar adecuadamente los hechos, han contribuido a generar alarma y confusión entre la ciudadanía», se añade.