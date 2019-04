Resulta cada vez más sencillo identificarse con la poesía que escribe Basilio Sánchez, acompasar nuestra respiración a la del poeta, mientras recorremos los caminos que van abriendo sus versos sobre la espesura del mundo. Llevamos años acompañándole en sus paseos sosegados, que suelen comenzar con la percepción de la realidad a través de los sentidos, para terminar con una reflexión en la que se trata de encontrar un significado trascendente a todo lo aprehendido. Y para ir de la realidad a la reflexión se utiliza el lenguaje poético como elemento fundamental de comunicación.

Podríamos definir la de Basilio Sánchez como una «poética de la gratitud» hacia el mundo natural y también hacia las creaciones del ser humano. Esta poética de la gratitud cobra una importancia fundamental en su último libro, titulado 'He heredado un nogal sobre la tumba de los reyes' (XXXI Premio Loewe). Desconocemos la referencia exacta de este sugerente título, pero en todo caso sus sílabas dejan un regusto bíblico que nos conduce a los «salmos» o a los versos de celebración de El Cantar de los Cantares. En la 'Coda' que va al final de la obra se resume el sentimiento de gratitud que embarga a alguien capaz de encontrar emoción en el entorno que habita: «Hay en el interior de cada uno / un hombre conmovido / que no nombra las cosas con grandeza, / sino con gratitud».

He heredado un nogal sobre la tumba de los reyes es una oración de acción de gracias que convoca los cinco sentidos para gozar del mundo. De hecho, la primera parte del libro lleva como título el epígrafe «Hay un olor de agua y de resinas», y el primer poema se abre con un auténtico festín olfativo: «Hay un olor de agua y de resinas, / un aroma incesante / subiendo por las médulas / hasta las nervaduras de las hojas, / un espacio oloroso, / una fragancia / de sombras perfumadas».

En un recorrido que se torna espiritual, el sujeto lírico nos comunica su percepción del mundo y comparte con nosotros las meditaciones y las emociones que le suscita una realidad en la que naturaleza y arte se entrelazan formando un todo sin estridencias. En sus versos tienen cabida la lámpara de cobre que arde en la ventana, el vuelo del pájaro que acaricia una espiga, la hoja verde mojada en medio de la acera, la tesela de un mosaico, el sol en el horizonte, las ruinas de una pequeña iglesia, la nieve, una teja, fragmentos de cerámica, la pila de una fuente, los narcisos, un río subterráneo, la casa blanca rodeada de árboles. Lo natural y lo creado por el ser humano se unen en un planteamiento artístico que propugna el «hermanamiento» entre todos los elementos convocados, «como si cada cosa cuidara de la otra». Esta unión entre lo natural y lo fabricado se expresa en versos de gran plasticidad, capaces de unir la naturaleza y el impulso artístico: «Un pintor dominico usaría pan de oro para el cielo / luminoso y humilde de este día».

De todas las formas posibles de relacionarse con la realidad exterior, Basilio Sánchez ha elegido la de acercarse con «afecto a las cosas», a través de una poética calificada de humanística, en cuanto que plantea la convivencia armónica del ser humano con su entorno. Esta poética difiere en fondo y forma de otras corrientes que optan por mostrar las dialécticas, las contradicciones o las rupturas con lo que nos rodea, lo que se hace a través de discursos que denuncian los problemas, intentan sacudir las conciencias e incluso salvar el mundo.

No es el caso de la propuesta serena de Basilio Sánchez, que opta por fundirse con el entorno, en un hermanamiento (palabra utilizada por el autor) que acerca su poética al ideario de figuras como San Francisco de Asís.

Al igual que el místico italiano, el autor cacereño plantea el goce de la naturaleza, del que surge la alegría de saberse una criatura más. Asimismo, se respira en su poesía la celebración de la sencillez, al fijar la atención en elementos cercanos del paisaje, así como en objetos cotidianos que han acompañado nuestra existencia desde tiempos remotos.

Su poesía no necesita anécdotas, denuncias ni ironía para lanzar un claro mensaje de compromiso con la realidad, ya que este compromiso se halla en la raíz misma de la escritura y en una determinada manera de estar en el mundo. En sus versos la vida no es nunca un campo de batalla, y el ser humano no es presentado como un lobo para sus semejantes.

A largo de los años la poesía de Basilio Sánchez ha evolucionado de la mejor manera que puede hacerlo una obra construida con sumo cuidado y asombrosa coherencia. Los interrogantes y los planteamientos no han variado, pero las respuestas que se nos ofrecen en forma de poemas son cada vez más decantadas, sencillas y llenas de sentido, como si la voz del autor hubiera ido escarbando un cauce por el que corre cada vez con dirección más firme.