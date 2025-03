Un poema cada domingo

Al atardecer del domingo, a esa hora en la que escuecen más las heridas de la soledad, cerca de cien extremeños escuchan el tintineo de ... su wasap y, al abrirlo, se encuentran con un poema. Para ser exactos, les llega un enlace a un vídeo en el que un escritor, un profesor, un actor, en fin, un amante de la literatura, lee un poema que ayuda a sobrellevar la soledad vespertina del domingo y reconcilia con el mundo a través de la palabra.

Al tiempo, en las redes sociales del instituto Santiago Apóstol de Almendralejo, aparece el vídeo con la lectura de ese poema. Y así, desde el año 2013, cada domingo, a lo largo del curso escolar. Al principio, de manera más espaciada. Ahora, sin faltar casi nunca a la cita con la soledad dominical. Son alrededor de 300 vídeos y centenares de poemas que suponen el resultado de un empeño constante de un profesor de Lengua Española.

«El proyecto surge como el interés de dar a conocer la poesía dentro del ambiente académico, en el entorno de un instituto. Dentro del estudio de la literatura en secundaria, en general, la poesía es en gran parte desconocida; se conocen poemas sueltos, pocos y a lo mejor mal escogidos», recuerda el nacimiento de este proyecto su mentor, el profesor Juan Manuel González Vázquez (Córdoba, 1964), docente en Almendralejo desde hace 25 años e impulsor de lo que nació como un entretenimiento y se ha convertido en un ejercicio de perseverancia poética.

«Empecé a recopilar poemas. El criterio desde el principio ha sido fijarse en poemas «positivos», que transmitiesen buenos valores: el amor, el sentido de la vida, la emocionalidad honesta, la reflexión profunda sobre la existencia», detalla Juan Manuel, que cree que una de las trabas de la poesía ha sido asociarla al dolor en general.

Así que buscando en libros de poesía, en libros de texto, revistas, periódicos, blogs o páginas web, lleva ocho años ya buscando un poema semanal con la ayuda de compañeros, amigos y conocidos. «Otro criterio de selección de los poemas ha sido la calidad literaria; la sonoridad de los versos, la perfecta elección del léxico, el lenguaje figurado...» añade González Vázquez.

Cada semana, pide a una persona de cierta relevancia que lea y grabe en vídeo la lectura del poema que él le envía. Son vídeos caseros que Juan Manuel edita después y sube a las redes los domingos. «Se ha conseguido, casi sin querer, una colección de poemas de todas las épocas y de casi toda la literatura universal, por lo menos de gran parte del mundo, de gran calidad literaria, con muchos poemas emblemáticos y otros menos conocidos», resume el profesor de Almendralejo.

Entre los lectores, poetas consagrados como el extremeño Álvaro Valverde, que tiene dos de sus poemas en la colección de vídeos, y algunos de fuera de Extremadura como Luis Antonio de Villena, que reconoció que no sabía grabarse en vídeo y envió solo la grabación de la voz. Juan Manuel se ha dirigido a otros escritores de renombre como Elvira Lindo y Luis García Montero, de quienes no ha tenido respuesta. También conversó con Irene Vallejo, Premio Nacional de Ensayo 2020 por su libro 'El infinito en un junco', que prefirió no enviar su grabación porque solo graba de manera profesional (su marido es productor).

La gracia del proyecto poético de Juan Manuel González es precisamente su carácter doméstico y entrañable, poemas grabados en el salón de casa o en el parque de la esquina, versos llenos de vida y naturalidad que animan las tardes de domingo y acercan la poesía a los jóvenes estudiantes.