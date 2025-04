«No sé si podré reclamar; firmé la financiación en Clínica Ideal a nombre de mi padre»

Prefiere ocultar su nombre. Es uno de los afectados por la quiebra de Clínicas Ideal, pero su situación es algo diferente a la del ... resto de clientes que tienen sus tratamientos sin terminar. «A la hora de solicitar la financiación hubo algún problema y el sistema no me la concedía; me ofrecieron la posibilidad de hacerlo a nombre de un familiar y puse el de mi padre», rememora preocupado este vecino de Badajoz.

Ahora, tras el cierre de los tres establecimientos que la marca de estética tenía abiertos en Extremadura, este joven se ha quedado con un tratamiento sin finalizar y una deuda con una financiera que ni siquiera está a su nombre. «Nunca me imaginé que pudiera pasar algo así», lamenta consciente de su error.

Él, como tantas otros personas, tenía comprometido un tratamiento con una duración de dos años. «Es una depilación con láser que consta de doce sesiones, una cada dos meses», explica. Todavía le faltan nueve, que tiene bastante claro que ya no va a recibir, pese a que desde Clínicas Ideal afirman que están buscando la posibilidad de redireccionar a otros centros a los clientes con citas pendientes.

«Me da igual que no me devuelvan lo pagado, me vale con poder dejar de pagar la cuota», afirma este afectado

Para este joven, el cese de la actividad de la cadena de centros de estética ha supuesto el remate a una mala experiencia. «Las dos primeras sesiones fueron un desastre y ahora que parecía que todo iba mejor, cierran las clínicas», detalla realmente enfadado.

Desde que el martes se conoció el cierre a nivel nacional de todos establecimientos propios de la empresa, este cliente de Badajoz se ha puesto en contacto con asociaciones de consumidores y con la entidad con la que tiene firmada la financiación. «Les he expuesto mi problema y me han informado muy bien, pero me dicen que tengo que reclamar ante la clínica y no tengo forma de hacerlo porque las tiendas están cerradas y la página web inactiva», indica.

Además, en su caso particular le preocupa no tener la opción de solicitar la devolución del dinero si no completa el tratamiento. «Como firmé la financiación a nombre de mi padre, ahora no sé si podré reclamar», apunta.

De momento, tiene que seguir pagando una cuota de 54 euros mensuales hasta ver cómo evoluciona la situación. Su deuda asciende a cerca de mil euros. «Me da igual que no me devuelvan lo que he pagado hasta ahora, me vale con poder dejar de pagar», señala este cliente de la clínica que estaba abierta en el centro comercial Carrefour de la carretera de Valverde en Badajoz.

Otro de sus movimientos ha sido ponerse en contacto, a través de las redes sociales, con personas a la que la quiebra de Ideal les ha dejado con los tratamientos a medias. «Estoy en cuatro grupos de WhatsApp de afectados», afirma.

Unión

Varios clientes de Clínicas Ideal están optando por unirse para intentar buscar una solución conjunta. Todavía no han tomado ninguna decisión sobre los pasos a dar en las próximas semanas y las fiestas navideñas tampoco facilitan que puedan avanzar en ese sentido.

Entre las preocupaciones de los afectados, además de la económica, está cómo puede influir en sus tratamientos una interrupción prolongada. La mayoría de los clientes se estaban sometiendo a depilaciones con láser, que solo son eficaces si se completa el ciclo. «En el contrato que yo firmé se especificaba que si seguía teniendo vello al terminar las doce sesiones, la empresa se comprometía a darme todas las necesarias de manera extraordinaria; si nos derivan a otra clínica, no sé si eso lo mantendrán», según David Santos, otro afectado.