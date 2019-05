Más poder para el PSOE extremeño Los ciudadanos le exigirán a Vara resultados acordes con la enorme confianza que han depositado en sus manos Lunes, 27 mayo 2019, 23:10

El 26M se ha saldado en Extremadura con una clara victoria socialista. En contra de lo anunciado en todas las encuestas, Guillermo Fernández Vara ha reconquistado la mayoría absoluta y gobernará la Junta sin necesidad de apoyos. Sus 34 diputados le aseguran una legislatura cómoda, con las manos libres para aplicar su programa. El 26M le ha dado a Vara más poder y, como consecuencia, más responsabilidad. Los extremeños le han otorgado un generoso voto de confianza y le exigirán resultados acordes con el gran capital que han depositado en sus manos. Con casi todo el poder institucional a su disposición (también gobernará las diputaciones), el PSOE no tendrá excusas para incumplir sus promesas. Deberá estar a la altura para tratar de resolver las muchas carencias de Extremadura e impulsar una etapa de crecimiento. La creación de empleo, la culminación de las obras del ferrocarril y el despoblamiento, con todos sus problemas derivados, son retos que exigen una acción de gobierno decidida. Fernández Vara podrá aprobar los Presupuestos sin trabas e impulsar todas las nuevas políticas que su partido estime que Extremadura necesita. Puede acordarlas con la oposición, si así lo estima oportuno, pero los aciertos y los errores serán suyos. Cuenta además con una ventaja añadida, que el Gobierno de España es del mismo signo político, por lo que las reivindicaciones que Vara le haga llegar a Pedro Sánchez deberían tener un trato preferente. Una de las pocas incógnitas que ha dejado el 26M es quién gobernará los ayuntamientos de Cáceres y Badajoz. El PSOE también ha cosechado un rotundo éxito en las capitales de provincia al ganar unos comicios que se le resistían desde los años 80 y 90 del pasado siglo. Lo ha hecho con mayoría simple, lo que significa que solo conseguirá las alcaldías si Ciudadanos le da el apoyo o bien se abstiene y permite que gobierne la lista más votada. El éxito del PSOE es el contrapunto al fracaso del PP, que ha perdido ocho escaños en la Asamblea. José Antonio Monago ha resaltado que siguen siendo el primer partido de la oposición, a gran distancia de Ciudadanos. Quizá en un momento en que están en horas bajas ese sea un consuelo, pero el PP se engañaría si no acertase a ver la crisis que vive. Conservar Plasencia y Coria y otras poblaciones medianas, no debería contentarles. Salvo que los populares se sientan cómodos al abrigo de la oposición. Ante una Junta con mayoría absoluta, se necesitan oponentes con ganas de hacerle un marcaje estrecho a la acción de gobierno. Una oposición con la ambición de ganar las elecciones dentro de cuatro años y dedicada a trabajar para ello.