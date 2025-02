El poder del columnista

Escribir en los periódicos de temas costumbristas acaba convirtiéndote en un señor gruñón que va por la calle buscando actitudes y situaciones que le molestan ... para luego denunciarlas indignado en la columna. Y lo peor es que los lectores son los primeros que entienden que el columnista de costumbres es una especie de defensor del pueblo callejero al que puedes dirigirte sin necesidad de instancias ni informes razonados.

Al columnista de provincias te lo encuentras por la calle, esperando que se ponga verde un semáforo, tomando café en un bar o al doblar la esquina. Así que lo ves y lo abordas sin importarte si tiene prisa o si está ocupado. Es el columnista y tienes derecho a plantearle tu queja, tu opinión y tu problema, algo así como un concejal de barrio, pero sin poder sobre brigadas de obras ni sobre partidas presupuestarias municipales.

El único poder del columnista es la pluma, que para los ciudadanos es tan poderosa como una alcaldía. Hay problemas cuya única solución es desahogarse quejándose y si esa queja sale en el periódico, el desahogo es tan grande que el afectado se siente satisfecho y desagraviado con creces.

A pesar de que el periódico en papel no se vende como antes, lo cierto es que sigue teniendo una gran importancia para el ciudadano, que amenaza con ir a la prensa si no le hace caso el concejal o el diputado y ante tal perspectiva, las injusticias y las simples molestias desaparecen. «Voy a escribir una carta al periódico y se va a enterar ese», sigue siendo una amenaza muy socorrida e incluso muy efectiva. El papel, en fin, mantiene un prestigio que no tiene ninguna red social y hasta los más jóvenes, que miran los periódicos como si fueran petroglifos prehistóricos, se emocionan cuando ven su nombre, y no digamos su foto, y su problema recogidos en las hojas de los periódicos, que siguen recortando y enmarcando, además de distribuirlos por sus redes sociales con una especie de marchamo de garantía: ha salido en el HOY y por lo tanto está tocado por el aura de la credibilidad, el brillo del prestigio y la virtud de la solvencia.

El columnista que va a hacer un recado o acude a una cita debe salir de casa media hora antes porque por el camino lo van a parar para denunciar la falta de trabajo por culpa de quienes no quieren una mina, la pérdida de calidad de vida si ponen una mina, la cantidad de cacas de perro que hay por las aceras (la verdad es que esta denuncia ha perdido peso) o la inflación. «Escriba usted algo para que bajen los precios», te dicen como si fueras el presidente del BCE cuando no presides ni tu comunidad de vecinos.

Te piden incluso una recomendación para el hijo, la dirección de un buen fisioterapeuta o apoyo para ser operado de cadera cuanto antes y, la verdad, no sabes qué decir y menos qué redactar porque el columnista acaba sintiéndose una especie de defensor del desamparado y quisiera tener el poder de escribir contra esto y aquello y solucionar así todos los entuertos.

La otra mañana, viniendo hacia casa, pasé por una terraza por la que había que cruzar en fila india porque a la estrechez provocada por sillas y veladores, se unía un perro ocupando la acera. Salvé el trance como pude, sin intención de denunciar nada pues bastante tienen encima los hosteleros, pero una señora me llamó la atención, protestó porque no podía pasar por allí con su andador y me rogó: «A ver si puede usted hacer algo». E hice lo que pude: esta foto para ver si así la gente se conciencia de que las aceras no son solo para las terrazas y los perros, sino también para las señoras con andador.