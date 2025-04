PP y Podemos mantienen su presencia en la manifestación del día 8 pese al plantón de varias asociaciones

Abraham Rodríguez Burgos Badajoz Miércoles, 31 de agosto 2022, 14:44 Comenta Compartir

PP y Unidas Podemos siguen adelante con su idea de participar en la manifestación convocada el día 8 en Madrid para protestar por la situación del tren. No les ha disuadido el anuncio de varias asociaciones, entre ellas Milana Bonita, de no participar si acudían partidos políticos.

María Guardiola, presidenta del PP extremeño, aseguró en un acto en Mérida que ella acudirá. «Yo lo que tengo claro es por qué voy yo, por qué vamos nosotros, que es para defender un derecho de los extremeños. El resto tendrá que analizar por qué está o no allí», afirmó. Añadió que quiere participar en la protesta porque no se conforma con el estado actual de la infraestructura. Recalcó asimismo que los 'populares' estarán en la protesta, y lo estarán siempre que haya que apoyar una «causa justa» para los extremeños, como es esta.

Asimismo, Guardiola adelantó que ha pedido este miércoles que se lleve al Congreso una pregunta relacionada con el tren, al mismo tiempo que criticó el «conformismo absoluto» de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta, el cual muestra orgullo al invertir en un tren que «no funciona», según Guardiola. Yo no me resigno a lo que tenemos, por mucha inversión que diga el señor Vara que ha hecho. Yo no me conformo con un tren que no funciona. Yo no me imagino a Ibarra jactándose del tren que tiene Extremadura«, finalizó.

Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, pidió por su parte la unión de manifestantes y partidos para luchar por un tren digno. Por tanto, de Miguel. «Creemos que no es momento de dividir, sino de sumar», declaró este miércoles. De esta forman quiere enviar un mensaje alegando que es necesario e imperativo la participación de todos.

En unas declaraciones difundidas por Podemos, De Miguel explicó: «Necesitamos que todos los colectivos, organizaciones, instituciones y personas individuales se unan el 8 de septiembre para reivindicar lo que es de justicia por nuestra tierra. Un tren que nos vertebre, que nos conecte, que tenga frecuencias útiles y precios asequibles».

La portavoz de Unidas por Extremadura remató su discurso aclarando que tras las exigencias económicas también hay un gran peso en la parte que concierne al planeta. Su partido pide un tren que no contamine y que ayude a bajar las temperaturas a las que nos estamos enfrentando por el calentamiento global. «Queremos un tren que, además, enfríe el planeta», remachó.