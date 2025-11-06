HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irene de Miguel será ratificada como candidata de Unidas por Extremadura. HOY
Elecciones anticipadas en Extremadura

Podemos inicia primarias para ratificar a Irene de Miguel como candidata a la Junta

Los militantes de la formación deben confirmar también el acuerdo de coalición con Izquierda Unida y Alianza Verde

A. B. Hernández

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:03

Comenta

«Ante el adelanto electoral, ¿ratificas la lista electoral encabezada por Irene de Miguel para la coalición de Podemos con Izquierda Unida y Alianza Verde, ... llamada Unidas por Extremadura, a las elecciones del 21 de diciembre?». Es la pregunta que Podemos ha lanzado a sus militantes y que centran las primarias que la formación pone en marcha este jueves para ratificar a Irene de Miguel como candidata a la Junta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  3. 3 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  4. 4 Fallece un hombre en un sex shop de León
  5. 5 Aplazado por el temporal el acto en el que Sánchez arropaba en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral
  6. 6 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  7. 7 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  8. 8

    4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte
  9. 9 Bajos inundados, árboles caídos, balsas de agua y desprendimientos por la borrasca en Badajoz
  10. 10

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Podemos inicia primarias para ratificar a Irene de Miguel como candidata a la Junta

Podemos inicia primarias para ratificar a Irene de Miguel como candidata a la Junta