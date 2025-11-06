Podemos inicia primarias para ratificar a Irene de Miguel como candidata a la Junta

«Ante el adelanto electoral, ¿ratificas la lista electoral encabezada por Irene de Miguel para la coalición de Podemos con Izquierda Unida y Alianza Verde, ... llamada Unidas por Extremadura, a las elecciones del 21 de diciembre?». Es la pregunta que Podemos ha lanzado a sus militantes y que centran las primarias que la formación pone en marcha este jueves para ratificar a Irene de Miguel como candidata a la Junta.

Unas primarias a las que solo concurre la actual líder de la coalición de izquierdas porque el partido considera que lo acordado en el proceso interno de elección previo a los comicios de 2023 sigue siendo válido a día de hoy, motivo por el que solo se pide a la militancia ratificar a De Miguel y el pacto de coalición.

«Debido al adelanto electoral, la consulta en esta ocasión es un proceso de ratificación de la lista con la que la formación concurrió en confluencia, bajo la denominación Unidas por Extremadura, junto con Izquierda Unida y Alianza Verde, en los comicios de 2023», informa Podemos.

Dicha lista estaba encabezada por la actual coordinadora general del partido en la región y portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y en ella también figura los otros diputados de la formación, José Antonio González Frutos y Carmen Ibáñez. La ratificación de la lista electoral y del acuerdo de confluencia es el paso previo para que De Miguel sea declarada oficialmente candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta.

A pesar de tratarse de un proceso de ratificación, la coordinadora general de Podemos cree que «la participación es muy importante, y por eso, animo a los inscritos verificados de la formación a que refrenden tanto la lista como la confluencia electoral porque Unidas por Extremadura es más necesaria que nunca», indica la dirigente. «Somos la única fuerza capaz de plantarle cara a las derechas de esta tierra. Unidas por Extremadura es la única oportunidad que tiene esta región de superar la parálisis a la que le han sometido PP y Vox», defiende De Miguel.

Los resultados de este proceso se conocerán el próximo día 10, pero se da por hecho la confirmación de la dirigente de Podemos como candidata de Unidas por Extremadura a la Junta por tercera vez consecutiva.

Los plazos

Además de ella, la presidenta de la Junta, María Guardiola, liderará la candidatura del PP por segunda vez al Gobierno autonómico y el secretario general de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, encabezará por primera vez la lista de su partido.

El cuarto partido que logró entrar en el Parlamento regional tras la convocatoria de 2023, Vox, no ha confirmado aún si Ángel Pelayo Gordillo, su candidato entonces, presidente del grupo parlamentario y senador autonómico, repetirá como cabeza de cartel.

Junto a estas cuatro fuerzas políticas, se presentarán al menos otras cinco a la cita electoral del 21-D: la coalición regionalista de Juntos, Levanta y Cáceres Viva; la coalición también de Una Extremadura Digna y Soberanía y Trabajo; y los partidos de Ciudadanos, Pacma y Por un Mundo más Justo.

Los partidos tienen de plazo del 12 al 17 de noviembre para presentar sus listas y la proclamación definitiva de las mismas será el 25 de noviembre con su publicación en el DOE. El 5 de diciembre comenzará la campaña electoral y se desarrollará hasta el 19, dos días antes de una cita con las urnas a las que están llamados más de 890.000 extremeños.