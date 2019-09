«Podemos estar seguros de lo que comemos»

Funcionan como una cadena. Desde que el guarro está en el campo hasta que el chorizo llega a la mesa, desde que el pollo rompe el huevo hasta que la salchicha sale del supermercado, desde que el pescado llega a los mostradores hasta que lo meten en una bolsa.

Todos los alimentos pasan por una serie de controles que garantizan que los extremeños puedan comer con calma. De hecho, tres de los máximos responsables de la seguridad alimentaria del SES lo afirman sin titubear: «Podemos estar tranquilos con lo que comemos».

El brote de listeriosis andaluz ha sido la noticia del verano. Su expansión por otros puntos del país como Extremadura y la gravedad de algunos enfermos despertó los recelos sobre si las administraciones controlan de forma efectiva lo que nos llevamos a la boca.

En Extremadura el control es efectivo desde que la vaca pasta en el campo, según los responsables de la cadena de control. El tomate y el bacalao también entran en los exámenes. Hasta el agua que sale del grifo y la que llena las piscinas. Todo pasa por los controles de salud alimentaria.

En el caso de los productos que se producen en Extremadura, el seguimiento comienza en el campo. Son los veterinarios de la Consejería de Agricultura los que hacen un seguimiento de los animales.

Posteriormente, en las fases de procesamiento, el almacenamiento y la distribución, y también en la venta minorista, son los especialistas del área de salud los encargados de vigilar el buen estado de los alimentos.

Repartidos por los centros de salud hay 220 veterinarios y 140 farmacéuticos que se desplazan a las tiendas y restaurantes, realizan las inspecciones, cogen muestras y las llevan a los laboratorios. Estos se ubican en los hospitales universitarios de Cáceres y Badajoz. En casos puntuales envían las dosis fuera de estos dos espacios, según el subdirector de Seguridad Alimentaria y Ambiental del SES, Santiago Malpica. Pero lo habitual es que los analicen en los dos centros públicos.

Los análisis suelen dar resultados negativos. Es decir, que las muestras no revelen presencia de bacterias ni otros patógenos que supongan un riesgo. La venta por tanto sigue su curso.

Si por el contrario se advierte alguna incidencia, las consecuencias van desde comunicar al establecimiento el problema que han encontrado y darle un plazo para que lo solucione hasta la clausura del local en casos graves. Solo en el año 2018, realizaron más de 24.000 controles en la región.

El área de seguridad alimentaria del SES realizó más de 24.000 controles durante 2018

Si la listeria se ha hecho famosa este verano, hace unos años se habló mucho del anisakis. La advertencia de que hay que congelar los boquerones antes de prepararlos en vinagre se extendió.

Los veterinarios extremeños también analizan las pescaderías. Si la alerta salta por ejemplo en un atún que viene de Cádiz, se informa a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Esta se encarga de informar a Andalucía y de extender la alerta a las otras regiones. A su vez, existe coordinación con toda Europa. Y así, el SES está integrado en una red para que los extremeños estén tranquilos en la mesa.

Lo explica Sonia Vizcaíno, directora de Salud del área de Badajoz. «A nivel internacional, nacional y autonómico tenemos una red coordinada para el intercambio rápido de información en situaciones de alerta alimentaria». «Es un entramado donde todos estamos intercomunicados, tenemos guardias, con teléfonos abiertos todos los días. Esa información fluye. Si ahora mismo aparece un brote de listeria por haber consumido algo en un establecimiento de Badajoz, por ejemplo un restaurante, ya sea a las 3 de la mañana o de la tarde, se avisa para que se pueda inmovilizar, retirar o investigar lo que proceda».

Las medidas cautelares están recogidas en la Ley de Salud Pública de Extremadura. Ahí figuran todos los pasos en función del riesgo que suponga para el consumidor.

Todo el proceso, en el SES

En Extremadura todo el proceso de vigilancia de la carne desde el matadero depende del SES, pero no ocurre igual en todos sitios. En algunas grandes ciudades, como Sevilla, los ayuntamientos tienen servicios que realizan inspecciones. De ahí que algunas informaciones relacionadas con el brote de listeria de este verano apuntaran a una descoordinación entre administraciones.

Esto no ocurre en Extremadura, donde todo el proceso está en manos del mismo área de seguridad alimentaria. Aunque los veterinarios colaboran con los ayuntamientos en las inspecciones previas a la apertura de los negocios. Lo explica Santiago Malpica, que durante más de 30 años realizó visitas a los establecimientos como veterinario antes de ser subdirector del área.

Hay veterinarios de esta misma red que presencian todo el sacrificio de los animales en los mataderos, acuden a las monterías y analizan muestras de matanzas caseras en sus consultas. Igualmente a las industrias cárnicas. El año pasado tomaron 3.273 muestras en las fábricas extremeñas.

De todas formas, la Ley obliga a todos los establecimientos que ponen alimentos a la venta a realizar autocontroles. Y estos funcionan. Lo dice Santiago Malpica y lo refrenda Pilar Díaz, doctora en Farmacia y jefa del laboratorio de Salud Pública del Hospital Universitario de Badajoz.

Allí analizaron más de 8.000 muestras el año pasado. «Ese número da una idea de que tenemos una amplia representatividad de un abanico de productos bastante grande. En general, el nivel de protección de los consumidores es muy alto», asegura.

De todas formas, también encuentran productos contaminados, que inmovilizan y destruyen. «Entra dentro de los controles oficiales que hacemos aquí», advierte restándole importancia. La listeria, el estafilococo y la salmonela son los patógenos más comunes y si existen en concentraciones superiores a las establecidas por Ley pueden provocar enfermedades.

En el caso de que encuentren algún germen, desde el laboratorio se comunica de forma urgente al inspector para que tome la medida oportuna.

Laboratorio del Hospital

«El porcentaje de muestras positivas (que presenten problemas) es bajo. El control que hacen los farmacéuticos y los veterinarios en la industria de transformación y los que hacen los propios industriales nos llevan a unos alimentos que nos dan mucha tranquilidad», afirma Pilar Díaz. «No obstante, en alguna muestra se encuentra un germen positivo. Entonces se comunica a la dirección de salud, de cada área del SES, y lo trasladan al veterinario para que toma la decisión oportuna».

En este laboratorio ubicado en la primera planta del Hospital Universitario trabajan 19 personas. Son seis titulados superiores (entre veterinarios, químicos y farmacéuticos), enfermeros y auxiliares de enfermería. Analizan productos de toda la región y en según que campañas solo de la provincia de Badajoz. Existe otro en Cáceres.

Hay campañas que les llegan impuestas por la Unión Europea, otras por parte del Gobierno o de la comunidad autónoma. No solo de gérmenes, sino también de contaminantes y aditivos, o la higiene en las industrias y mataderos. De esos exámenes obtienen parámetros que indican si se están haciendo buenas prácticas en la manipulación.

La enfermera Rosa Gallardo, en el laboratorio del Hospital Universitario de Badajoz. / CASIMIRO MORENO

Estos días realizan campañas de higiene de los procesos en los mataderos y la industria láctea. Compatibilizan estos encargos con los trabajos ordinarios para determinar si la comida que está puesta a la venta es apta para el consumo.

El trabajo que realizan es muy amplio y llega no solo a los alimentos, sino que también alcanza el agua que sale del grifo y la que se encuentra en las zonas de baño y que se puede ingerir por error. Examinan una veintena de parámetros, como el cloro. De los materiales que están en contacto con alimentos solo analizan las vasijas de barro.

El laboratorio del Hospital Universitario está bajo la supervisión de una entidad nacional de acreditación independiente del Ministerio. «Eso significa que evalúan nuestra competencia», explica Pilar Díaz.

Para ella y sus compañeros esta acreditación es fundamental. «Avala nuestra competencia. Nos hacen un examen anual para garantizar que si decimos que una muestra es positiva en listeria, efectivamente sea positiva en listeria porque eso tiene consecuencias muy serias para el industrial desde el punto de vista económico y de seguridad pública para el consumidor. No se pueden lanzar alertas sin seguridad de su certeza, ni tampoco fallar al detectar los patógenos». Desde 2012, este centro está acreditado por la norma 17.000/25.

Sonia Vizcaíno, que es la directora del área de Salud de Badajoz, asegura que «la gente puede estar tranquila. Por supuesto».

¿Qué recomiendan los expertos?

Santiago Malpica Subdirector de Seguridad Alimentaria y Ambiental del SES

«Hay que mirar el etiquetado de los productos que compramos. Y los ingredientes. Ahí tiene que figurar el valor nutricional y la conservación del alimento. Si pone que se debe mantener entre 3 y 4 grados centígrados, hay que meterlo en el frigorífico». Reconoce que a veces hay fallos en el etiquetado, pero también que estos han mejorado mucho. Desde hace unos años es obligatorio que los alérgenos consten en las etiquetas y aconseja mirarlos siempre antes de comprar y de colocar el producto en la alacena. Por si en realidad necesita estar en frío y el sitio correcto es la nevera.

Pilar Díaz Mancha Jefa del Laboratorio de Seguridad Alimentaria de Badajoz

«Es muy importante la limpieza del frigorífico y el orden en el que se colocan los alimentos para evitar contaminaciones cruzadas. Las verduras deben estar en sus cajones, los productos envasados en los estantes superiores para evitar que se vayan contaminando con un resto de carne que gotea, de una gota de tierra que caiga de una patata o de un tomate... Hay que tener todo el frigorífico en condición de higiene». Fundamental es separar la carne y el pescado de verduras, colocarlos en baldas distintas, y también los productos ya preparados para evitar que se contaminen.Los canelones ya hechos deben ir en los estantes superiores para evitar que le pueda caer alguna gota de filete o de caballa, o tierra del puerro. La contaminación cruzada posterior es otro problema que está en manos del consumidor.

Pedro Moriano Veterinario del centro de salud de Pueblonuevo del Guadiana

«Hágalo limpio, hágalo higiénico y sobre todo hágalo rápido». Cuanto menos tiempo esté la comida a temperatura ambiente, mejor.Sobre todo, hay que mantener el plato en frío si no va a consumirse en el momento. El veterinario apunta a que es muy importante meter la comida en la nevera cuando se deja de guisar. Es decir, que si se apaga el fuego y no va a consumirse de forma inmediata, no se quede en la cocina durante horas. «Una vez que apagues la fuente de calor, hasta que la consumas, crece de todo. La comida no debe estar a temperatura ambiente».