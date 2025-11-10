El 97% de Podemos avala a Irene de Miguel como candidata el 21-D

Irene de Miguel, 44 años y diputada regional desde 2015, volverá a encabezar la candidatura de Unidas por Extremadura, en su caso como número uno ... por Badajoz a la Asamblea. Así lo ha decidido este lunes el 97% de los 434 inscritos verificados para unas primarias que en realidad ha sido una ratificación, proceso que se ha precipitado debido al adelanto de elecciones autonómicas firmado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, que ha llamado a las urnas a los extremeños el próximo 21 de diciembre.

Unidas por Extremadura es la denominación de una coalición electoral que lidera Podemos y en la que también se integran Izquierda Unida (IU) y Alianza Verde (AV).

Este 21-D serán las cuartas elecciones a las que se presenta De Miguel. En 2015, en el estreno de Podemos en Extremadura, ella formó parte de la lista encabezada por el candidato Álvaro Jaén, en la actualidad concejal en Cáceres. Entonces la nueva formación consiguió seis escaños como partido autónomo y por tanto desvinculado de IU, que no obtuvo representación parlamentaria. En 2019 (4 escaños) y 2023 (4 escaños), ya en coalición, la candidata fue Irene de Miguel, igual que en este adelanto electoral de 2025.

Según ha manifestado esta mañana al confirmarse la ratificación, «le agradezco a Podemos Extremadura la generosidad, altura de miras y la confianza que tienen en mí. Somos un proyecto sólido, que muestra que hay alternativas a las políticas de derechas y creo que en esta campaña ninguna persona con el corazón de izquierdas y progresista debe quedarse en casa«.

Lista hasta el día 17

El plazo para presentar la lista electoral de cara al 21-D es el próximo lunes, 17 de noviembre. Y aunque este lunes se ha sabido quién lidera el cartel y la pregunta a los afiliados ha sido ratificar la lista de 2023, la de 2025 hay que volver a negociarla entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde.

En las últimas elecciones el eslogan fue 'Gobernar con valentía', ya que un objetivo plausible era entrar en un hipotético gobierno con el PSOE, un plan que no salió porque terminó gobernando el PP con Vox.

En aquel contexto hace dos años en Unidas por Extremadura los números uno y dos por la provincia de Badajoz fueron Irene De Miguel y Joaquín Macías (entonces coordinador regional de IU), y por Cáceres José Antonio González 'Pai' y Nerea Fernández respectivamente.

Esto significa que Nerea Fernández podría volver a la Asamblea, la cual abandonó a mediados de julio de 2025 merced al anterior acuerdo, por el cual a mitad de legislatura cedería su escaño al siguiente candidato de Podemos, que ha sido María del Carmen Ibáñez, convertida en diputada autonómica a mediados de julio.

Ahora Nerea Fernández es coordinadora regional de IU desde mayo de este año, lo que presumiblemente la colocará en posición de salida mientras que Joaquín Macías podría abandonar el parlamento en función del resultado electoral.