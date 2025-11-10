HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Irene de Miguel durante la presentación de su candidatura en 2023. HOY

El 97% de Podemos avala a Irene de Miguel como candidata el 21-D

Han votado 434 inscritos para que la diputada afronte sus terceras elecciones seguidas como cabeza de cartel a la izquierda del PSOE; «somos un proyecto sólido», ha afirmado este lunes

J. López-Lago

J. López-Lago

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

Irene de Miguel, 44 años y diputada regional desde 2015, volverá a encabezar la candidatura de Unidas por Extremadura, en su caso como número uno ... por Badajoz a la Asamblea. Así lo ha decidido este lunes el 97% de los 434 inscritos verificados para unas primarias que en realidad ha sido una ratificación, proceso que se ha precipitado debido al adelanto de elecciones autonómicas firmado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, que ha llamado a las urnas a los extremeños el próximo 21 de diciembre.

