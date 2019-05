Podemos afirma que la caída del paro en abril es circunstancial Lunes, 6 mayo 2019, 13:35

La candidata de Unidas Por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha subrayado este lunes que el descenso del paro en abril ha sido «totalmente circunstancial», motivado por la Semana Santa y el inicio de las campañas agrícolas.

De Miguel ha realizado estas declaraciones después de que el Ministerio de Trabajo haya publicado los datos de paro registrado relativos a abril, que apuntan una caída del desempleo en 3.878 personas respecto al mes anterior, y cifran el total en 97.905 desempleados.

«Lo que sí es un dato preocupante es que para sacar a 3.800 personas del paro hayamos tenido que firmar 54.000 contratos», ha advertido De Miguel, para quien ello revela que el mercado laboral extremeño es «absolutamente temporal y precario».

Con estos mimbres, ha añadido, «difícilmente vamos a poder crear un modelo productivo de futuro y estable».

No obstante, ha puntualizado que esta disminución del paro demuestra que no se ha cumplido el pronóstico de la derecha de que la subida del salario mínimo interprofesional iba «a ser la debacle, iba a ser un cataclismo y no se iba a generar empleo».

«Estos estamos viendo que no es cierto, que aunque se está generando empleo de baja calidad y muy temporal, no se está destruyendo», por lo que la subida del SMI, ha subrayado, «al final beneficia al mercado laboral».