No podemos Tras la investidura fallida, Sánchez debe salir del bucle en que se ha metido y forzar elecciones cuanto antes El líder de Podemos, Pablo Iglesias, durante su intervención en tercera jornada del debate de investidura en el Congreso. / EFE JUAN FRANCISCO FERRÉ Martes, 30 julio 2019, 09:57

No podemos, no, tener Gobierno. No podemos tenerlo porque Podemos no puede, así de simple. Y no quiere que lo tengamos. Que no, que no podemos tener poder. Unidos no Podemos. Unidas tampoco. Ay, Macarena. El poder hay que tenerlo y mantenerlo para que no lo tengan otros. La derecha, por ejemplo, extrema o descafeinada. No podemos tener un poder que mantenga a raya a quienes quieren hacernos la vida imposible. No podemos, no. No hay manera. Podemos no quiere unirse a los que pueden tener el poder. Réquiem por un Gobierno abortado. Con Podemos no se podía acordar nada sin peligrosas concesiones y compromisos. Sánchez solo quería su voto, no su colaboración. La promesa de sostener un supuesto Gobierno de izquierda.

Pero Iglesias quería más. Creyó que el mandato democrático era un edicto evangélico: «Tú eres Pedro y sobre este pedrusco electoral edificaré mi Iglesias». Y este Iglesias tan malvado, aprovechando la oportunidad histórica, quería tocar poder a toda costa. Poder maquiavélico para meter mano en los engranajes económicos de la máquina estatal. Controlar ingresos y gastos, presión fiscal, empleos y contratos públicos. Para colmo, durante el debate de investidura se cayeron las vestiduras y se traspasaron todos los límites. No se ofreció un ejemplo cívico de transparencia sino un obsceno espectáculo de desnudez moral. Indecente mercadeo de ministerios que reveló a los espectadores más ingenuos la cínica verdad de la política. Cada partido maneja listas de militantes y afines en demanda de colocación. Entre ambos partidos, con sus listas repletas, no salían las cuentas. Tarde o temprano, bloqueo garantizado.

No soy profeta. No sé si Sánchez es o no el gobernante que España necesita en este momento crítico. Pero un Gobierno de coalición hubiera sido un experimento que la democracia española no se podía permitir ahora. La vida va en serio. Y la política también. Sin mencionar a Cataluña, basta con mirar a Europa, con el pérfido 'brexit' de Johnson proyectando sombras albinas sobre la economía continental. Antes de septiembre Sánchez tiene tiempo de tomar la única decisión que puede sacarlo del bucle en que se ha metido. Forzar elecciones. Elecciones que sean también un plebiscito indirecto sobre el bipartidismo. Llevamos cuatro años a la deriva y pedir a estas alturas la abstención gratuita de PP y Ciudadanos suena a tomadura de pelo. El resistente Sánchez, tras el doble gatillazo de investidura, debe afrontar estas nuevas elecciones sin miedo y sin esperanza, como decía el clásico, y jugarse el futuro personal a una sola carta ganadora. Desafiando al votante progresista. No le queda otra. Ya conoce el programa electoral. Lo expuso en el discurso de investidura. Se agotó el capricho del multipartidismo. Se acabó la bipolaridad de la izquierda. O Pedro o Pablo, elige tú. Así no podemos seguir. Así no, Podemos.