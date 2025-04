Ser poco hombre

Soy poco hombre. Entiéndanme, no es que me minusvalore ni vaya de pobrecito guay. Tampoco es una añagaza para provocar ternura en las señoras. Simplemente ... me considero poco hombre o, cuando menos, no llego a cumplir lo que, entiendo, son los parámetros y condiciones que debe tener un hombre, hombre, un tío, vamos.

Por favor, no finjo ser sensible ni presumo de eterno femenino, algo que en el decálogo de la corrección política actual estaría muy bien considerado. Es todo más simple, se trata de entender que me faltan cualidades y cualificaciones para entrar en el universo de los hombres tal y como yo lo entiendo.

Y aquí llegamos a la pregunta crucial: ¿qué es ser hombre, cómo es un hombre, qué debe saber, controlar, dominar un hombre? No uno cualquiera, sino un hombre hombre. Y no se trata de tener barba negra y cerrada, tampoco va esto de llevar pantalones vaqueros apretados, abrigarse con una prenda acolchada de plumas ni hablar con determinación y sin dudas.

¡Uy!, lo anterior parece un retrato de Abascal. Pero no, no voy por ahí. De hecho, podría dejarme barba y me saldría cerrada, aunque más blanca que oscura, podría ponerme una prenda acolchada que tengo en el armario, apretarme en unos vaqueros y fingir seguridad y determinación. Es más, podría adoptar muchas de las corrientes de ese nacionalismo español, tan masculino él, que cada vez está más extendido y la izquierda no acaba de entender ni matizar.

Pero no, no me refiero a ser políticamente un macho hispano defensor de la caza, los toros, la conquista de América, los chuletones y la unidad de España. De hecho, puedo defender todo eso añadiendo unos matices, cosa que debería hacer la izquierda si no quiere quedarse fuera de juego. Quiero decir que puedo entender la caza como una costumbre tradicional y familiar de los pueblos extremeños, valorar los toros como un elemento cultural lleno de riqueza y sugerencias, entender la Hispanidad como una de las colonizaciones más respetuosas que conozco vista con los ojos de aquel tiempo, no con la mirada de ahora, la carne y la ganadería me producen más admiración que rechazo y sobre la unidad de España, que no le vengan a un extremeño con zarandajas después de habernos exprimido como pueblo para que crezcan regiones que ahora se creen distintas cuando las hemos hecho nosotros.

No, no me considero poco hombre por todo eso. Es más, si la hombría a la que me refiero fuera esa, podría estar en el pedestal de la virilidad. Los hombres que nunca podré ser son esos que, por ejemplo, entienden de coches y saben cómo comprarlos de segunda mano. Hombres que toman tres copas de vino y no se marean, hombres que saben arreglar aparatos, conocen las mejores carreteras para ir de Cáceres a Jaén, son capaces de opinar sin dudas ni complejos de la crisis de Ucrania, de las granjas intensivas, de la España vaciada, de Ayuso, de Rufián y de Putin. Todo a la vez y con tal seguridad que te convencen.

Admiro a esos hombres de verdad capaces de regatear, sentenciar y convencer. Porque cuando voy a comprar un coche, me quedo con el primero que veo y, fíjense qué falta de hombría, la última vez que fui a por uno, me gustó uno grandote y la vendedora, atención, vendedora, mujer, me dijo que a dónde iba a yo con ese coche tan grande y compré uno más chico. Si tomo dos cervezas, ya no puedo escribir; para ir a Plasencia, salgo de Cáceres por la carretera de Badajoz y no soporto al macho Putin, pero mi opinión sobre Ayuso y Rufián está llena de matices. ¿Eso es un hombre? ¡Venga ya!