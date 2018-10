«Tengo poca esperanza de recuperar el dinero por la fuerza que tienen los bancos» Reunión ayer por la tarde en la sede de Adicae en Badajoz. :: Pakopí Las oficinas de Adicae en la región informan sobre las opciones para recuperar el importe del impuesto de Actos Jurídicos Documentados J. LÓPEZ-LAGO Martes, 23 octubre 2018, 07:51

Las sedes de Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España) tienen estos días más visitas de lo habitual, aunque predomina el escepticismo. Juan Antonio Santarén acudió ayer desde la pedanía de Sagrajas a la charla informativa prevista en Badajoz (en Cáceres hubo otra) para orientar a aquellos que pretenden recuperar el importe del impuesto de Actos Jurídicos Documentados que abonaron cuando firmaron su hipoteca. «Si sale bien la cosa, con que me quiten ese dinero de la hipoteca me basta. Creo que hay mucha gente que se lo han devuelto ya, lo que pasa es que te tienes que buscar un abogado porque por libre es imposible. Vengo a que me informen», decía ayer este pacense con una carpeta bajo el brazo.

En Extremadura hay más de 27.000 personas que firmaron una hipoteca a partir de octubre de 2014 y están pendientes de saber si pueden recuperar el importe del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, ya que una sentencia reciente del Tribunal Supremo establece que es el prestamista (el banco) y no el prestatario (la persona) el que debe hacerse cargo de este tributo. La cantidad a devolver -o no- oscila de media los mil euros en el caso de la comunidad extremeña. Como se sabe, es un impuesto autonómico y en la actualidad es del 1,5% de la responsabilidad hipotecaria total, que suele ser un 60% mayor al principal del préstamo.

Algunas de estas personas estaban ayer en la charla informativa que celebró Adicae Extremadura en su sede de Badajoz, donde sostienen que se puede pedir el reintegro de este importe incluso si la hipoteca se firmó antes de 2014 pues no creen que este cobro que consideran irregular haya prescrito. En Cáceres hubo otra charla ayer, hoy tiene lugar la de Plasencia y mañana en Mérida.

«Te tienes que buscar un buen abogado, por libre es imposible» Juan Antonio Santarén Afectado

«Creo que no van a devolver nada, pero he venido a informarme». José Antonio Granodeoro Afectado

«Hicimos la reclamación hace unos años cuando se dijo que era ilegal» Ramón González Afectado

Otro interesado en saber cómo actuar era José Antonio Granodeoro, de Pueblonuevo del Guadiana y cuya hipoteca es de 2007: «Denuncié la cláusula suelo antes de que este tema saliera en las televisiones. Me salió bien entre comillas porque me la quitaron, pero no me devolvieron nada. Ahora creo que no van a devolver nada porque la banca siempre gana, pero he venido a informarme y sobre todo a saber si habrá que pagar abogados».

Cada vez menos hipotecas

De momento, en las notarías de la región han notado una disminución de firmas de hipotecas desde el jueves pasado. A los notarios extremeños les hicieron llegar ayer una carta del Consejo General del Notariado para que sepan cómo actuar desde la sentencia del 16 de octubre emitida por el Tribunal Supremo. «La sentencia resulta vinculante para las partes mientras se demoran los efectos generales de la misma hasta su publicación en el BOE», aclara la circular interna, que pide a los notarios que informen a sus clientes de cómo está la situación y que sepan que «hasta la decisión definitiva por el Tribunal Supremo, no es posible determinar quién es el sujeto pasivo del Impuesto. Por tanto, es lógico seguir autorizando las escrituras de préstamos hipotecarios con la advertencia referida; y, dado que el plazo de liquidación en periodo voluntario es un mínimo de treinta días, evitar si así lo considera el interesado eventuales perjuicios».

En el sector de la banca las últimas decisiones sobre esta cuestión se las toman con calma. Un empleado del sector establecido en Extremadura explicaba ayer que no se han recibido órdenes de paralizar la concesión de hipotecas, una figura financiera a la que reconoce que cada vez es más difícil acceder.

«Desde que tuvieron lugar la sentencia sobre las cláusulas suelo y otras que nos imponen gastos notariales se intenta derivar cualquier petición de hipoteca a préstamo personal. Solo si no hay más remedio se hacen hipotecas, a ser posible sobre segundas residencias, no sobre vivienda habituales», reconocía este profesional de la banca al que no le cabe duda de que las condiciones para los ciudadanos a la hora de acceder a una hipoteca se van a endurecer si se confirma esta decisión judicial que supondría un revés millonario para los bancos.

Otro testimonio de ayer ante la puerta de Adicae en Badajoz era el de Ramón González. Acudió a informarse en representación de su hija, que firmó la hipoteca en 2014. «Tengo pocas esperanzas por la fuerza que tienen los bancos. Ya habíamos hecho esta reclamación desde que hace unos años se dijo que esto era ilegal. Lo reclamamos ante el banco, luego ante el Banco de España y ninguno nos hizo caso. La siguiente opción ha sido ir al juzgado. El jueves fue una sorpresa, pero luego vimos que se retrotraían y no soy optimista. Perdemos siempre los mismos».