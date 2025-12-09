HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de un centro especial de empleo. HOY

Casi el 65% de la población activa con discapacidad de Extremadura tiene trabajo

La Consejería de Economía prepara un nuevo decreto de ayudas para facilitar 150 nuevas contrataciones en el mercado ordinario

Ana B. Hernández

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:28

El 64,71% de las personas con discapacidad intelectual que conforman la población activa trabaja en Extremadura. Son alrededor de 11.000, según los datos ... facilitados por la Consejería de Economía y Empleo. De ellos, 7.000 lo hacen en el mercado laboral ordinario y los 4.000 restantes en el llamado mercado protegido, el que conforman los más de 200 centros especiales de empleo que hay en la región.

