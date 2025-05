La playa de Orellana recupera la tranquilidad sin las motos acuáticas

La megafonía en el pantano de Orellana ruega a usuarios y bañistas no hacer ruido excesivo para mantener un ambiente de tranquilidad y sosiego ... en este idílico entorno; sin embargo, el mensaje apenas se percibe en la mayoría de los casos debido al ruido que provocan las motos acuáticas. Es la paradójica situación que se vivía hasta ahora en la playa de este municipio pacense, donde ondea la Bandera Azul desde el año 2010.

«Sé que no me van a hacer nada, pero hay ruido constante, salpican y provocan olas todo el tiempo», se lamentaba el pasado domingo una familia tras apenas media hora en el interior del agua con una barca de pedales. «Se acercan demasiado», se quejaba otro joven acompañado de un grupo de amigos. Y es que, además del ruido, la molestia se incrementa dentro del agua para aquellos que optan por aprovechar la jornada con una piragua, una barca de pedales o una tabla de paddle surf. En este caso, al ruido constante, se suma el riesgo añadido cuando alguna de estas motos se acerca en exceso.

«Suelen ser los más jóvenes, se acercan sobre todo donde están las chicas, corren, se aproximan a la playa…», dice una mujer que suele venir de forma habitual a la zona de baño, «otros son más responsables, los más adultos, y únicamente dan una vuelta por otras zonas del embalse sin causar molestias».

La calma debería regresar ahora al embalse después de la medida adoptada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para limitar la zona por la que pueden circular las embarcaciones a motor, alejándolas así de la zona de baño para aumentar la seguridad de los bañistas y usuarios de embarcaciones a remo e hidropedales. En concreto, no se podrá navegar desde la Isla de la Momia hacia la presa del embalse.

«Las peticiones han sido escuchadas, no sé si porque ya se habrá quejado algún ciudadano, asociación o algo y Confederación habrá determinado esto», dice con cierto alivio en su voz Pilar Carmona, alcaldesa de la localidad, en declaraciones al diario HOY tras la publicación de esta resolución de la CHG en el Boletín Oficial del Estado. «Las quejas eran continuadas cada fin de semana, no solamente al Ayuntamiento», prosigue Carmona que, antes de darse a conocer la medida, ya señalaba que la situación estaba generando malestar ya no solo entre los usuarios, también entre los empresarios que disponen de diversos negocios en la zona. Sin embargo, el Ayuntamiento no tiene potestad para actuar en el embalse; sí lo hace el Seprona de la Guardia Civil y la CHG.

Quejas e incidentes

«No ha habido incidentes graves», afirma la alcaldesa, «pero sí algunos vuelcos de barcas provocados por las motos acuáticas, molestias a chicas jóvenes que se han sentido acosadas o, por ejemplo, en la procesión de la Virgen del Carmen también se quejan de las motos porque hacen muchas olas… Hay muchas quejas». La preocupación se extiende también al distintivo de Bandera Azul ya que se entiende que esta presencia excesiva de embarcaciones a motor puede poner en peligro este reconocimiento debido a la contaminación. Así, ya se habían puesto en contacto en varias ocasiones con Confederación, «siempre nos han tratado muy bien, pero no pensé que se nos iba a delimitar la zona tan rápido».

Ahora, la alcaldesa valora la medida de forma positiva, pero con matices: «Se queda para el disfrute y uso de los bañistas y embarcaciones sin motor; lo que pasa es que un velero, por ejemplo, no te perjudica y ya no puede entrar, igual que las barcas que tampoco van haciendo ruido ni olas». Flota en el ambiente la sensación de que, al final, han pagado justos por pecadores. «Se había desmadrado la presencia de estas embarcaciones, era un acoso; pero también debemos levantar un poco la conciencia de los comportamientos porque si fuesen responsables y no hubiesen ocasionado tantísimas molestias, la gente no hubiese protestado», concluye Pilar Carmona.

Proyecto parado desde 2020

Desde el Ayuntamiento entienden además que todavía quedan muchos kilómetros navegables en el embalse para el disfrute de los usuarios de estas embarcaciones. Asimismo, esperarán al final de la campaña estival para hacer balance sobre esta medida adoptada y su efectividad real. No obstante, cabe recordar que el Ayuntamiento cuenta con un proyecto de doble balizamiento, como ya explicó HOY en el año 2020; sin embargo, todavía no se ha ejecutado por falta de financiación. Si bien, existen conversaciones con la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y otras instituciones ya que el presupuesto se estima en 60.000 euros, una cifra que desde el Consistorio consideran inviable.