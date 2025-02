Sigue siendo la gran piscina de agua dulce por excelencia. Las pozas naturales del norte de Cáceres tienen su encanto, pero la zona de ... baño es más limitada. En la provincia de Badajoz, donde se han multiplicado las banderas azules, la playa de Orellana sigue siendo la que más tirón tiene. Otras, como la cercana de la Isla del Zújar esta temporada no pasa por su mejor momento debido a que el nivel del agua ha bajado muchísimo. A la de Cheles, en Alqueva, le pasa al contrario, que el agua ha inundado la grama, aunque esta sí sigue recibiendo bañistas. Las de la Siberia, como la de Peloche o Puerto Peña, pasan por un gran momento, aunque están más alejadas de los grandes núcleos, para lo malo y para lo bueno. Como se sabe, en la región hay nueve banderas azules en la actualidad, las cuales las concede la Fundación para la Educación Ambiental (FEE por sus siglas en inglés), a la cual pertenecen 40 estados, y que valora tanto la calidad del agua como las instalaciones.

Así las cosas, la Playa de Orellana la Vieja, que consiguió bandera azul ya en 2010 y este año ha vuelto a renovarla, dispone de la mayor infraestructura para atender al visitante. Hay un acceso asfaltado directo, aparcamiento, baños públicos, amplia superficie con sombrillas para extender la toalla, aunque sea sobre el hormigón, pequeñas pasarelas para acceder al agua, un zona de sombra muy grande con sillas y mesas fijas, varios chiringuitos para elegir dónde comer o tomar una copa y un surtido de embarcaciones recreativas variadas para alquilar de manera individual, en pareja o en grupo. Por supuesto, existe servicio de socorrista y enfermería.

La playa tiene mucho éxito no solo en verano, ya que hay restaurantes que abren sus puertas incluso antes de Semana Santa. Ahora, en estos días de agosto, el ambiente es total. Con la presa de fondo y la playa de Campanario, algo más pequeña, justo enfrente, se ven embarcaciones surcando el agua. Algunas son a motor, pero la CHG prohibió el mes pasado las motos de agua que perturbaban la tranquilidad que regala este paraje ideal para quienes no pueden o no quieren instalarse en esa playas atestadas de agosto. La de Orellana la Vieja dista hora y media de Badajoz, menos de una hora de Mérida, y menos de media hora desde poblaciones como don Benito o Villanueva.

Hay sombra, variedad para elegir dónde comer y alquiler de embarcaciones

Además, cuenta con el puerto deportivo más completo de Extremadura, en el que hay atracados más de medio centenar de barcos de vela y motor en sus pantalanes. Esta infraestructura náutica es la única de interior que también ha merecido la bandera azul, y se encuentra a pocos metros de la playa en la misma península. De los cientos de kilómetros que tiene Extremadura de costa dulce, estos metros de Orellana la Vieja son sin duda los mejor aprovechados.