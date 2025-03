Playa y equipo en Primera

El fin de semana estuve en Gijón. Cosas de familia. Como siempre que viajo fuera, la cabeza se me llena de ideas que querría trasplantar ... a Cáceres. Estuve en el recinto de la feria de muestras en un festival llamado Metrópoli: pagabas cinco euros y te podías pasar todo el día viendo exposiciones, comiendo en la zona de 'food trucks' y escuchando conciertos de Loquillo o de Taburete. Y así durante diez días. Como siempre, imaginé cómo funcionaría un festival así en Cáceres. Aunque sería complicado porque aquí no hay recinto de feria de muestras. Tendría que ser en Feval: 'Concordia, el gran festival de las Vegas Altas'.

Me fijé en la cantidad de queserías, tiendas gourmet y charcuterías con un cartel: 'Quesos asturianos' y un arcón lleno de quesos presentados de manera primorosa. Y volví a pensar que en Extremadura no hay una buena quesería con mostrador aparente, diseño exclusivo y un cartel donde ponga con letra bonita de diseño precioso: 'Quesos extremeños'. Partiríamos de salida con una gran ventaja: tenemos los quesos más sabrosos de España. Pero la realidad es que la única quesería exclusiva de diseño que he conocido abrió en Cáceres en la Cruz y no duró ni tres meses.

También fui a una tienda llamada La Sombrerería. Una médica me había recetado días atrás un sombrero para proteger mi calva y mi cara. Como esbocé un amago de protesta, me convenció con un razonamiento sin concesiones: «Su calva es potencialmente cancerígena». Problema: la única tienda con muchos sombreros de Cáceres, en la calle Moret, ha cerrado hace poco. El caso es que compro los sombreros en Gijón. Tiene narices vivir en una de las provincias con más sol de España y tener que irme a comprar los sombreros a una de las provincias con menos sol. Así que otra idea más para importar: abrir una sombrería.

Gijón es mi infancia: los abuelos, paseos marítimos por El Muro, sardinas en los bares del puerto, las olas y un heladero que me regalaba cucuruchos de vainilla. Ahora, los helados son iguales en todos los sitios, las sardinas no pegan mucho por aquí y la playa es imposible traerla, así que por ese lado no hay nada que importar.

Otra tarde fui al parque de Isabel la Católica a ver los cisnes como hacíamos cada verano. En Cáceres, entonces, no había cisnes y ahora tampoco. Pero cualquiera lanza cisnes a los lagos de los parques de Cáceres. Durarían una noche. En Gijón han puesto una verja electrificada alrededor del estanque para que nadie haga safari de aves por la noche. Cuando yo era niño no había verja, solo cisnes.

En verano, se celebra en Gijón una monumental Feria de Muestras. Era un escaparate de cachivaches increíbles que hace 50 años no se conocían en Extremadura. Mi madre iba a la feria y volvía entusiasmada tras comprar artilugios que acababan indefectiblemente en el cubo de la basura o en el cajón de los cacharros inútiles. Pero ella gozaba, y nosotros con ella, comprando unos aparatejos que nos presentaba como una fascinante novedad. Eso era en los 70. Hoy, esos mismos utensilios inútiles los venden en cualquier bazar chino de Cáceres a mitad de precio que en la Feria de Muestras de Gijón.

Junto al parque de los cisnes está el estadio El Molinón-Quini. Allí vi mi primer partido de Primera División y soñé con tener una experiencia semejante en Cáceres y ver al Cacereño en Primera. Pero va a ser más fácil lo de la playa. En fin, viajar es comparar. Antes, compararnos con otras ciudades deprimía mucho y acababas deseando escapar del aburrimiento. Últimamente hay menos diferencias y eso reconforta.