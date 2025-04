La playa de Casas de Don Pedro, cerca de cerrar por el bajo nivel del agua

La playa de los Calicantos, en el término municipal de la localidad pacense de Casas de San Pedro, vivía este verano su primer periodo con ... la bandera azul ondeando en el lugar. Sin embargo, no todo ha salido como se esperaba. La playa se encuentra abierta, pero la gente no va a bañarse porque el nivel del agua está muy bajo y han salido algas en la orilla. Esta situación está producida principalmente por la sequía que afecta a muchas zonas de la región.

«La semana que viene lo más fácil es que arriemos la bandera azul y la cerremos», confiesa Antonio Romero, alcalde de Casas de Don Pedro. El regidor local manifiesta que la escasez de agua afecta especialmente a su playa porque están en la cola del Guadiana.

Tras las gestiones e inversiones que conlleva conseguir una bandera azul, Romero no esperaba que esto llegase a pasar. «El año pasado ya bajó, pero no tanto ni había tantas algas. En la orilla han salido ahora muchas y se lo hemos comentado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es la que tiene las competencias, y nos han dicho que no nos la van a quitar porque van a salir otra vez», asegura.

El primer edil de la localidad cacereña calcula que se han invertido unos 130.000 euros en total para conseguir la bandera azul, aunque afirma que tiene que «seguir haciendo mejoras». «Lo malo no son las inversiones que se quedan, sino las que teníamos contratadas, como los servicios que vamos a tener que rescindir. Es un gasto considerable para un ayuntamiento tan pequeño». Casas de Don Pedro cuenta en la actualidad con unos 1.400 habitantes.

Ante estas circunstancias, en la localidad ven «imposible» recuperar la normalidad en el resto del verano. Para 2023, confían en la lluvia que haya hasta el próximo periodo estival para encontrarse con una situación más positiva.

El alcalde considera que la solución es que Confederación les autorice para «hacer una obra para echar, ahora que está bajo, más cemento y, si en algunos años sube más, para que algas por lo menos ya no puedan proliferar en esa zona».

Romero indica que la Confederación va a hacer un proyecto de un pantalán y una plataforma móvil para que los bañistas puedan disfrutar en el futuro del agua en una zona libre de algas. También esperan subvenciones de la Junta de Extremadura para poder financiar las mejoras en este espacio con tanto potencial. «Turismo nos ha comentado que tiene pensado sacar líneas para las banderas azules, para que nos podamos acoger a subvenciones que son necesarias, porque los ayuntamientos tan pequeños tampoco podemos hacer frente a ciertas inversiones si no tenemos el apoyo de la Junta», afirma.