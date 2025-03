«No plancho porque no me hace falta, ella siempre ha estado ahí»

Juan y Carmen llevan juntos 60 años. Han tenido cuatro hijos y trabajado también juntos hasta la jubilación.

–¿Qué les pareció el beso de ... Jenni Hermoso?

–Juan: Muchas veces se crean polémicas con cosas que no la tienen. Estuvo mal, pero no con tanto volumen como el que le han dado. Yo no le di tanta importancia, ni se la veo.

–Carmen: Tampoco lo vi muy mal. Lo vi como un impulso del hombre. Le dieron demasiada importancia.

–¿Cómo entienden la igualdad entre hombres y mujeres?

–Carmen: La veo bien. No hay las mismas oportunidades para mujeres y hombres. Siempre las mujeres estamos peor valoradas.

–¿Qué pasos puede dar la sociedad para lograr esa igualdad?

–Carmen: Dar a las mujeres las mismas oportunidades que les dan a ellos, en el trabajo y en todo.

–Juan: Debería ser exactamente igual. En un sentido veo que está más desfavorecida que el hombre, ellos ganan más dinero. Pero en cuestión de hijos, no lo veo. Porque la mujer siempre está más favorecida cuando se separan. Además, ahora un hombre se va de fiesta y dicen: «Mira, los niños se tienen que quedar con ella». Ella sale de fiesta, los niños los queda con la madre, y no pasa nada.

–Carmen, y usted, ¿cómo lo ve?

–Veo que tiene razón. Ahora los hombres están más integrados en niños y casa, y la mujer sale más.

–Ustedes han sido autónomos y han trabajado juntos. ¿Quién ha hecho las tareas en casa?

–Carmen: Antes no me ayudaba porque no podía. Ahora, si tiene que fregar, friega. Siempre nos hemos ayudado. Pero antes yo me hacía cargo de la casa y los niños, y trabajaba con él.

–Juan: Ella se encargaba de los niños y cuando los dejaba en el colegio se iba a la tienda. Por la tarde yo me iba a la tienda y ella se quedaba haciendo las tareas de casa. No nos podíamos ayudar.

–¿Hay alguna tarea que Juan no haya hecho nunca?

–Carmen: planchar. Y la lavadora no la pone. Lo suyo es la cocina: hace la comida y friega la loza.

–Juan: El desayuno siempre lo he hecho yo. No plancho porque no me ha hecho falta. Ella siempre ha estado ahí.

–Carmen: Un día se puso a planchar y le hice una foto para mandarla a los hijos. A ellos les he enseñado que tenían que preparar su habitación, su ropa... son como mujeres. Mi padre se quedó viudo y también lo atendí yo: en ropa, en comida y en todo.

–¿Quién se encargaba de ir al colegio, de hablar con profesores?

–Carmen: Yo, yo, yo. Cuando mis hijos han sido mayores les he preguntado si les he fallado alguna vez. Y me han dicho que nunca.

–¿Por qué se lo preguntó?

–Carmen: Pienso que les he fallado en muchas cosas. No podía ir a una fiesta ni a un parque con ellos porque tenía mucho que hacer.

–¿Tuvieron alguna ayuda?

–Carmen: Los padres de Juan murieron jóvenes. Y ni por una parte ni por otra pudieron ayudarnos con los niños. Mi madre murió con 61 años tras varios años mala y mi padre es el padre es el único que murió mayor. Me recogía a los niños o se quedaba con ellos, pero poca cosa.

–¿Pudieron estudiar?

–Carmen: Con once años me quité de la escuela y me puse a coser. He leído muchos libros. Después hice la Universidad de Mayores.

–Carmen, ¿en el negocio alguna vez le dijo un cliente o un proveedor que prefería hablar con su marido?

–Nunca. Siempre he llevado yo las riendas. Al contrario. Los representantes, entre los dos. Al banco iba yo, las letras las firmaba yo.

–¿Han visto actitudes machistas en su trabajo?

–Juan: La mujer antes iba con el marido y parecía que era inferior. No debería ser, pero era lo que había. El hombre decía: vete a casa. Y ella se iba.

–Carmen: Nunca me he sentido inferior. He sido la que he dicho por aquí y por aquí hemos ido.

–¿Alguna vez han tenido cerca casos de violencia de género? ¿Cómo reaccionaron?

–Sí. No hemos llegado a llamar a la Policía.

–Juan: yo esto no lo entiendo. Si no la quieres o no estás a gusto con ella, vete a otro sitio. Pero no la mates. Por parte de mujeres y de hombres. Ha habido mujeres que han pegado a los maridos y eso no se tiene en cuenta.

–Carmen: Machista (dice en referencia a Juan). Las menos veces las mujeres pegan a los hombres. Tenía yo una vecina que él llegaba bebido y le pegaba una somanta de palos.

–¿Qué opinión tienen de la Ley del Solo sí es sí?

–Juan: Eso ha sido un fallo total. La mitad de las cosas de violaciones no las sabemos, hay más.

–Carmen: Ahora se saben más. Antes te violaban y te callabas. Si no te dicen que sí, no tienes que insistir. Si te dicen que no es que no.

–¿El Día de la Mujer sigue siendo necesario?

–Carmen: Sí. Para que se dé el valor que tiene la mujer. Con los hijos, los trabajos y la vida.

–Juan: Lo veo bien.