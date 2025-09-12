El plan de movilidad sostenible incluye 1.890 millones de inversión hasta 2030

El plan extremeño de movilidad sostenible, consensuado entre la Junta y agentes económicos y sociales en la región, incluye una inversión de 1.890 ... millones de euros hasta 2030, así como el compromiso de reivindicar «todos» ante el Gobierno central la necesidad de que la comunidad cuente con mejoras en materia de comunicaciones, en general, y del tren en particular.

Asimismo, el plan nace con la pretensión de contribuir a evitar «catástrofes» como las de los incendios sufridos este verano en la comunidad, toda vez que «un territorio vivo, habitado, que mantiene población en el medio rural, que conecta a los pueblos con los centros de servicios y con infraestructuras modernas, es también un territorio más protegido».

De este modo lo explicó en una comparecencia ayer en el pleno de la Asamblea a petición propia el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta, Manuel Martín Castizo, quien defendió la necesidad de impulsar una movilidad «segura y sostenible, adaptada a los estándares que demandan los ciudadanos».

«No es un plan de Gobierno, es un plan de región, construido de manera compartida y pensado para transformar la vida de todos los extremeños», incidió Martín Castizo, quien afirmó que la movilidad sostenible «no es solo un asunto de transportes, es una política de cohesión territorial y también una herramienta de prevención frente a catástrofes las de este verano con los incendios».

En esta línea, subrayó que hay que garantizar en Extremadura una movilidad de «calidad» que permita afrontar el reto demográfico, que haga de la igualdad de oportunidades una «realidad, y que la conecte «de verdad» con el resto de España y Europa.

Actuaciones

En concreto, el plan contempla 77 actuaciones que buscan implantar formas de desplazamiento más sostenibles en la región, priorizando la reducción del transporte individual en favor de sistemas colectivos y modos menos contaminantes.

Además, y dentro de la «necesidad urgente» de mejorar la conectividad y el desarrollo de Extremadura, Martín Castizo lamentó la «falta de inversiones» del Gobierno central en la comunidad, algo que según advirtió está «lastrando» las oportunidades de futuro de la misma.

«Tenemos claro en Extremadura que no nos vamos a rendir y vamos a seguir trabajando para que nuestra región tenga por fin las comunicaciones que merece».

De este modo, los objetivos principales de este plan son la reducción de los desplazamientos en vehículos particulares, aumentar el uso del transporte público, mejorar la conectividad de las zonas rurales y reducir la antigüedad del parque móvil.

Para lograrlo se definieron cinco grandes líneas o ejes de actuación. El primero, relativo a la movilidad funcional, tiene como objetivo mejorar la movilidad existente y la conectividad en áreas de atracción específicas, como hospitales, servicios públicos, etcétera, y promocionar las ayudas al transporte público.