El Plan Forestal de Extremadura recoge inversiones por 364 millones en diez años

El Plan Forestal de Extremadura contempla 364,2 millones de euros en inversiones para los próximos diez años, la mayor parte destinadas a la lucha ... contra los incendios forestales.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes el decreto por el que se establece el documento estratégico que define la política de la comunidad autónoma en esta materia, incluyendo sus objetivos, líneas de actuación y presupuesto a largo plazo «para alcanzar los retos y oportunidades que se presentan para el sector forestal extremeño».

Según indica la Junta, el plan se articula en torno a cinco ejes estratégicos de intervención: la conservación y mejora de la biodiversidad y uso sostenible de los ecosistemas forestales; la prevención y su adaptación ante riesgos naturales o antrópicos; el fomento de la bioeconomía forestal; la ampliación y divulgación del conocimiento y cultura forestal; y el desarrollo del modelo de gobernanza.

Estos ejes contemplan 22 líneas de acción y 198 medidas de carácter normativo, administrativo y operativo, que serán evaluadas periódicamente mediante mecanismos e indicadores cualitativos o cuantitativos para valorar su grado de ejecución o cumplimiento. La vigencia del plan será al menos de diez años, estructurada en dos periodos quinquenales.

La portavoz extremeña, Elena Manzano, ha recalcado que la Ley Agraria que fue aprobada hace diez años plantea la aprobación de este plan, aunque el primer borrador se elaboró hace veinte años, por lo que asegura que se trata de un paso histórico para la región.

Manzano ha indicado que se pretende compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo del medio rural. Como ha indicado, de los 364,2 millones previstos en inversiones la mayor parte, 203, serán para la prevención contra incendios forestales y 90 millones al cuidado de los montes.

Convocatorias de ayudas

El Consejo de Gobierno de este martes, el último antes del inicio de la campaña electoral de los comicios autonómicos del 21 de diciembre, también ha aprobado distintas convocatorias de ayudas. La Junta destina 10 millones de euros a la financiación de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental realizados por pequeñas y medianas empresas de base tecnológica y startups. El objetivo es modernizar y hacer competitivo el tejido empresarial, potenciar el talento de los centros públicos de investigación y facilitar la transferencia de conocimiento.

Además, como adelantó HOY, se ha aprobado el decreto de ayudas a la contratación de personas desempleadas o en situación de vulnerabilidad para el cuidado de hijos menores de 14 años o familiares con discapacidad con una dotación de 600.000 euros.

Esta norma modifica la regulación anterior. Como novedad, se podrá contratar a los abuelos y otros familiares de primer grado para que cuiden a sus nietos. Además, se elevan los límites de la ayuda, del 70% del salario al 80%; y el tope sube a 1.100 euros al mes. Y podrán optar las familias que recibieron fondos el pasado año para contribuir al mantenimiento de esos empleos.

También se ha aprobado el decreto de subvenciones para la contratación de pólizas de seguros agrarios combinados para 2026, con una dotación de 10,8 millones de euros; y se destina 1,3 millones a las ayudas para el establecimiento y mantenimiento de los programas de cría de razas ganaderas autóctonas.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado una subvención directa a la Universidad de Extremadura, por 2,85 millones de euros, como compensación por los importes dejados de percibir por las exenciones del pago de matrícula en el curso académico 2023-2024, así como por la diferencia entre lo que aporta el Ministerio de Educación y el precio público real de las tasas académicas de los estudiantes becarios.

Manzano ha afirmado que la exención de tasas para alumnos que aprueban en primera convocatoria se aprobó en 2019, pero que nunca se llegó a compensar debidamente, lo que generó un déficit de 15 millones de euros que el Gobierno regional ha ido asumiendo en los últimos años con la mejora de la financiación de la Universidad de Extremadura.