La placa de Franco, 37 pesetas

En la fachada del palacio de Los Golfines de Arriba de Cáceres hay una placa recordando que Francisco Franco fue nombrado jefe del Estado viviendo ... allí. La leyenda de la placa es la siguiente: 'Palacio Golfines de Arriba. Estando en esta casa el Excmo. Sr. Don Francisco Franco Bahamonde fue proclamado Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos Nacionales. XXIX-IX-MCMXXXVI'. Sobre la placa fue arrojado un cubo de pintura negra durante los primeros años de la Transición, luego se limpió y hoy es una curiosidad que se muestra a los turistas.

De niño, al salir del colegio, jugaba por la zona y me preguntaba cómo habría sido aquello de nombrar a Franco señor omnipotente estando en Cáceres. Con los años, la curiosidad creció, pero nadie me contaba lo sucedido durante los 39 días que Franco pasó en Cáceres y acabé contándolo yo en una novela de 1.700 páginas y tres volúmenes. Lo que más me complace es saber que lectores que no son de Cáceres también se interesan por el tema y descubren este episodio trascendente de la historia de España que sucedió en Extremadura, pero soslayan los libros de historia.

Entre ellos, están los miembros de los grupos de lectura de la Biblioteca Pública de Mérida que dirige Magdalena Ortiz. Han leído, guiados por el profesor Javier Marcos, las vicisitudes de la estancia de Franco en Los Golfines de Arriba y el sábado pasado viajaron para hacer juntos una nueva ruta turística: la ruta de Franco en Cáceres. Empezamos en San Juan, entramos en el comedor del hotel Alfonso IX, donde desayunaban los generales Kindelán, Millán Astray, Orgaz o Mola y los enviados de Hitler y Mussolini. Seguimos por la barbería, ya cerrada, del peluquero de Franco y acabamos ante el palacio de Los Golfines. En cada una de las 15 paradas, uno de los lectores de la biblioteca emeritense leía un texto, hasta que llegamos ante la placa y surgió la sorpresa cuando uno de los participantes en la ruta anunció: «Mi abuelo hizo esa placa». Me llamó la atención y le pedí para que me detallara esa historia.

El nieto del marmolista resultó ser Mané Montes, colaborador de este periódico, que me contó que la famosa placa de Franco se la encargó a Ruperto Flores Rico, su abuelo, el general Millán Astray cuando Franco ya se había marchado de Cáceres. Ruperto había aprendido el oficio con Ventura Vivas, cuyos descendientes tienen marmolería abierta en la calle que une Moret con la plaza Mayor. En ese tiempo, en Cáceres estaban también la marmolería Nieto, al inicio de la calle Alzapiernas, y la de Ruperto en la calle de la Cruz, donde luego estuvo el bar Los Candiles y nació Mané Montes.

Como curiosidad, Millán Astray mandó repetir la placa porque la primera estaba grabada con una elegante letra inglesa y él decía que la letra de la nueva España era más romana, recta y austera, que es la que hoy se ve en la fachada de Los Golfines. La placa actual le costó dos días de trabajo y el marmolista cacereño cobró por ella 37 pesetas, aunque la desechada, la de letra inglesa, no se la pagaron. Se instaló, por orden de Millán Astray y del Ayuntamiento, el 18 de agosto de 1937. La bisnieta de don Ruperto, Fátima, leyó una escena de la estancia de Franco en Cáceres a un paso de Los Golfines. El bisabuelo inmortalizó al caudillo en piedra y la bisnieta cerró esta historia desmitificándolo en papel.