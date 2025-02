Las piscinas naturales ya funcionan con normalidad pese a la sequía

Parte del mensaje para atraer turistas a Extremadura en los últimos años es el agua, y en el caso del norte de Cáceres sus piscinas ... y gargantas naturales ocupan la mayoría de fotos promocionales. Estas están ya a pleno rendimiento después de que en 2020 y 2021 la pandemia condicionara su uso por cuestiones de aforo. Este verano es por tanto el segundo que se afronta con normalidad y los presidentes de las mancomunidades de esta zona de la región afirman que la sequía no ha afectado de momento a las aperturas, por lo que ya hay miles de personas disfrutando de estos parajes naturales.

«Después de las últimas lluvias se han repuesto los cauces de los ríos y las piscinas están hoy todas abiertas, no hay problema de agua ahora mismo. El agua de mayo ha venido bien», decía esta semana la presidenta en funciones de mancomunidad de la Sierra de Gata, Rocío Pérez. En esta comarca cacereña, la única piscina natural que no ha abierto esta temporada estival es la de Santibáñez el Alto (llamada Las Reinas), por los problemas asociados al arrastre de lodos tras el incendio forestal del pasado mayo.

En la mancomunidad del Jerte, su presidente, José Ramón Herrero, afirmaba igualmente que la lluvia que en mayo arruinó parte de la cosecha de cerezas ha permitido en cambio llenar los cauces y que hoy estén abiertas las piscinas habituales en este valle, las cuales ya han empezado a recibir habitantes.

Herrero es además alcalde de Valdastillas, que solo dispone de un lugar natural de baño hasta mediados de verano, lo que dinamiza la economía local durante unas semanas. «Tenemos una garganta, pero dura poco con agua porque es un arroyo pequeño y cuando riegan en Piornal, en la parte alta, baja menos. Cuando tenemos agua hay afluencia de público y cuando no, pues no viene gente porque no hay donde bañarse».

Se acaban de empezar a redactar proyectos para un plan de sostenibilidad hasta 2027

«Es un atractivo que afecta muy positivamente a la economía», afirman desde la comarca de La Vera

Además del Valle del Jerte o la Sierra de Gata, otro lugar emblemático para darse un chapuzón de agua dulce es la comarca de la Vera, donde son famosas sus gargantas, allí llamadas «charcos» de manera coloquial. Quintín Correa es el gerente del grupo de acción local en la comarca y corrobora que la sequía no va a afectar a las aproximadamente casi cincuenta zonas de baño naturales que hay habilitadas, la mayoría gargantas que suponen un reclamo para gente de toda España. No obstante, sí ha advertido que desde hace algunos años traen un poco menos de agua. «Las gargantas no bajan igual como en otros años que ha llovido más, y estos últimas temporadas las condiciones se van repitiendo, un factor a tener en cuenta en comparación con antes, cuando los inviernos eran más lluviosos».

Con todo, Correa subraya el motor que suponen en la zona donde vive. «Es uno de los atractivos turísticos principales y afecta positivamente a la economía porque la gente que viene, come, cena y pernocta. Además de los extremeños, nuestro público son los madrileños, muchos de los cuales viven a solo hora y media. El resto son de comunidades limítrofes como Castilla León, Castilla la Mancha y Andalucía».

Un dinamizador

El atractivo de las piscinas y gargantas naturales, coinciden todos, es un dinamizador económico para pequeños pueblos, por eso valoran las acciones de la Diputación de Cáceres, dicen, tanto para avanzar en un turismo sostenible, como para mediar con conflictos legales con las confederaciones hidrográficas, en este caso la del Tajo, ya que las presas y otras obras para habilitar estos cauces para embalasr el agua y permitir el baño son perseguidas por algunas asociaciones ecologistas que critican la interrupción de estos cauces naturales.

En este asunto, Rocío Pérez, de la mancomunidad de la Sierra de Gata, no pasa por alto la ayuda en asesoramiento técnico que reciben de la Diputación de Cáceres para hacer compatible el aprovechamiento para el baño con la conservación de las especies naturales de estos cauces.

Quintín Correa, de la Vera, explica que cada año se dan pasos en todos los sentidos. «Respecto al turismo de agua y naturaleza ha habido una apuesta muy importante y eso se ha traducido en mayor afluencia».

Los planes impulsados por las administraciones, resume, tienen que ver con un mejor acondicionamiento de los lugares de baño con zonas de aparcamiento, como se ha hecho en Madrigal o Losar de la Vera, o también los propios restaurantes o chiringuitos, que hoy están mucho mejor preparados.

Según explica, el Plan de Sostenibilidad Turística Vera-Jerte acaba de iniciarse y calcula que estará concluido entre 2026 y 2027. Entre las novedades que traerá, cita nuevas tecnologías impulsadas por la Secretaría de Estado de Turismo a través de Segittur, que lidera un proyecto denominado 'Destinos Turísticos Inteligentes' y que abarca cuestiones como la accesibilidad o la difusión de monumentos que se pueden visitar en la zona.

Rocío Pérez, de la mancomunidad de la Sierra de Gata, también elogia ese plan de sostenibilidad, el cual está en la fase de inicio con la redacción de proyectos, algunos de cuales, señala, tienen que ver con crear aparcamientos inteligentes, alguna ruta de bicis eléctricas para llegar a esos espacios y que haya menos saturación de vehículos, novedades que se podrán ir apreciando a lo largo de los próximos cuatro años.