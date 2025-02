La piscina de Táliga acumula dos años cerrada pendiente de obras de mejora

Es el segundo verano seguido en el que la piscina de Táliga (650 vecinos, comarca de Olivenza) mantiene el candado echado y un aspecto desde fuera desolador. El vaso grande y el pequeño acumulan poca agua y es de color tierra. A su alrededor, el ... pasto no ha desaparecido a pesar de que en junio el Ayuntamiento desbrozó la instalación para evitar que las hierbas crecieran más. Esta cerrada no por un problema de sequía - la presa del Aguijón de la que se abastece el pueblo está casi llena- sino por la ausencia del arreglo de las instalaciones, algo que no se ha acometido desde 2022.

En plena ola de calor, algunos vecinos han cogido sus coches y se han ido a las próximas localidades de Alconchel y Barcarrota a bañarse. «Pero no todos pueden hacerlo. Nadie en el pueblo entiende que desde hace dos años no se haya hecho nada por arreglarla. Y eso perjudica a los que vivimos aquí, a los que vienen en verano y a la propia imagen del pueblo», comenta a HOY Ana Márquez.

«Entiendo que me critiquen pero no se puede reabrir la piscina porque tiene deficiencias. Y lo primero es la seguridad y la salud. El presupuesto del Ayuntamiento es limitado y la piscina municipal no es algo de primera necesidad», añade a este periódico el alcalde, David Fernández.

En Táliga el asunto de la piscina está dando mucho que hablar.. Parte del vecindario achaca desidia al regidor desde hace dos años. «No ha optado a subvenciones de Diputación de Badajoz y cuando cogió una no la destinó para la piscina sino para máquinas para un gimnasio que no funciona», critica Márquez. «Este año sí ha presentado una a la Junta pero se la han rechazado por defectos en la solicitud que no han sido subsanados», añade. También señala que ha rehusado acceder a una subvención de Aderco (Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Olivenza) para arreglar la piscina.

La instalación dejó de estar abierta en agosto de 2022. «Tiene 30 años. Llevo nueve años en la Alcaldía y he hecho algunas cosas como reponer el 'gresite' pero las deficiencias son mayores y no se puede abrir», insiste Fernández.

Las carencias se concentran básicamente en la bomba de su depuradora, pérdida de agua en uno de los vasos y deficiencias de accesibilidad a vestuarios.

«Las adecuaciones digamos técnicas (bomba de la depuradora, filtro..) pueden costar unos 29.000 euros. La obra de albañilería entre 50.000 y 60.000. En total, unos 80.000 euros, quizás 90.000», especifica el regidor de Táliga.

DESPUÉS ANTES Imagen de la piscina de Táliga antes de su cierre en 2022 y foto de coómo estaba el pasado 3 de mayo pasado. En junio el Ayuntamiento desbrozó para impedir más hierbas. HOY

Subraya que el Ayuntamiento se encuentra «en la mejor situación de liquidez económica desde hace muchos años. No tenemos deuda con proveedores, a los que se les paga en 12 días». Según el Ministerio de Hacienda, a cierre del año pasado, el Consistorio debía 97.000 euros a los bancos, algo que no impide aseverar al alcalde que el cierre de la piscina no es por un asunto de insolvencia municipal.

Explica que el presupuesto del Consistorio ronda los 700.000 euros. La mitad, 350.000, para gastos de personal. El resto «para hacer frente a los servicios básicos».

Reseña Fernández que el alumbrado público, el mantenimiento de las calles o la red de abastecimiento de agua «es lo principal. Tenemos una piscina municipal pero no es un asunto de primera necesidad, no es un servicio básico aunque mi intención es que vuelva a funcionar».

Confirma que ha pedido ayuda a la Junta de Extremadura en la última convocatoria para el mantenimiento de instalaciones deportivas pero ha sido denegada. «Entregaremos una próxima con el expediente en orden», incide.

Con todo, subraya que su voluntad es que en verano de 2025 la piscina esté arreglada. «Se tendría que torcer mucho la cosa para que no estuviera reabierta. Hay un 80/90% de posibilidades de que sea así», concreta David Fernández.